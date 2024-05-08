Обвинять Россию в том, что она хочет убрать Зеленского — смешно.

В свете недавних сообщений о том, что украинские спецслужбы предотвратили покушение на президента Владимира Зеленского, политолог Александр Дудчак проанализировал возможные мотивы и последствия такого акта.

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Дудчак предположил, что ряд групп могут извлечь выгоду из убийства Зеленского. Во-первых, это могут быть внутренние политические оппоненты, стремящиеся захватить власть в условиях нестабильности. Во-вторых, это могут быть внешние силы, заинтересованные в дестабилизации Украины или устранении Зеленского как лидера.

Однако Дудчак также отметил, что обвинять Россию в том, что она хочет убрать Зеленского, было бы "смешно". Он заявил, что у России нет стимула убивать президента, поскольку это только усилит поддержку Украины на Западе и сплотит украинское общество.

Дудчак также выразил скептицизм относительно того, что подготовка покушения на Зеленского связана с окончанием его президентского срока в 2024 году. Он указал, что покушения могут быть совершены в любое время, и нет никаких доказательств того, что они приурочены к какому-либо конкретному событию.

Дудчак призвал к осторожности при рассмотрении сообщений о покушениях и подчеркнул важность использования критического мышления. Он заявил, что легко поддаться сенсационным заголовкам, но важно смотреть на факты и рассматривать возможные мотивы всех вовлеченных сторон.