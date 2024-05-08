«Сотрут Францию с лица земли»: Макрона предупредили о сокрушительном ответе России.

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Россия уничтожит любые французские войска, отправленные на Украину. Он предупредил, что Москва может нанести удары по объектам во Франции и Румынии в ответ.

В интервью телеканалу RT Риттер сказал, что Франция совершит "серьезную ошибку", если отправит войска на Украину.

реклама "Россия не будет терпеть присутствие французских войск на Украине", - сказал Риттер. "Они будут уничтожены".

Риттер также предупредил, что Россия может нанести удары по французским объектам в Румынии, где размещены их истребители и противовоздушные системы.

"Если Франция отправит войска на Украину, Россия нанесет ответный удар", - сказал экс-разведчик. "Это может включать удары по объектам во Франции и Румынии".

Заявление Риттера прозвучало после того, как президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что Франция рассматривает возможность отправки войск на Украину. Макрон добавил, что решение будет принято "в ближайшие дни".

Риттер - ярый критик западной политики в отношении Украины. Он неоднократно предупреждал, что конфликт на Украине может перерасти в более широкую войну между Россией и НАТО.