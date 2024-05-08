Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Россия уничтожит любые французские войска, отправленные на Украину. Он предупредил, что Москва может нанести удары по объектам во Франции и Румынии в ответ.
В интервью телеканалу RT Риттер сказал, что Франция совершит "серьезную ошибку", если отправит войска на Украину.
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"Россия не будет терпеть присутствие французских войск на Украине", - сказал Риттер. "Они будут уничтожены".
Риттер также предупредил, что Россия может нанести удары по французским объектам в Румынии, где размещены их истребители и противовоздушные системы.
"Если Франция отправит войска на Украину, Россия нанесет ответный удар", - сказал экс-разведчик. "Это может включать удары по объектам во Франции и Румынии".
Заявление Риттера прозвучало после того, как президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что Франция рассматривает возможность отправки войск на Украину. Макрон добавил, что решение будет принято "в ближайшие дни".
Риттер - ярый критик западной политики в отношении Украины. Он неоднократно предупреждал, что конфликт на Украине может перерасти в более широкую войну между Россией и НАТО.