Лидер Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес объявил о начале рабочей поездки в Россию, где его делегация примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию для обсуждения ключевых вопросов двусторонних отношений и укрепления стратегического партнерства между странами.

В посте, опубликованном в социальных сетях, Диас-Канель сообщил о начале своего визита и подчеркнул важность обсуждения приоритетных тем двусторонней повестки дня после переизбрания Владимира Путина на пост президента России.

реклама "Сограждане, начинаем рабочий визит в Россию, чтобы обсудить приоритетные темы двусторонней повестки дня после переизбрания Владимира Путина президентом Российской Федерации", - написал кубинский лидер.

Ожидается, что во время своего визита Диас-Канель встретится с президентом Путиным, а также с другими высокопоставленными российскими официальными лицами, чтобы обсудить широкий круг вопросов, включая экономическое сотрудничество, торговлю, инвестиции, туризм и культурные связи.

Диас-Канель также обсудит региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, такие как: кризис в Украине, ситуация в Латинской Америке, глобальные усилия по борьбе с пандемией COVID-19.

Визит Диас-Канеля следует за недавним визитом министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеса Паррильи в Москву, в ходе которого стороны подтвердили свою приверженность укреплению стратегического партнерства.