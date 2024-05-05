Пользователь может превратить свои AirPods Max в устройства с USB-C.

Apple теперь производит AirPods, которым не нужен порт Lightning для зарядки. Однако компания не спешит делать то же самое со своими (еще более дорогими) флагманскими беспроводными наушниками. Как продемонстрировал популярный YouTube-блогер, пользователь может превратить свои AirPods Max в устройства с USB-C с помощью комплекта, который можно купить онлайн.

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В компании предложили 41rP0d $ MAX kit. Это сменный гибкий кабель, который позволяет переводить дорогие аксессуары Apple в USB-C, со всеми миниатюрными прокладками и даже аккуратно вырезанными клейкими полосками. Они необходимы для установки в правую чашу наушников вместо порта Lightning.

Комплект используется на страх и риск владельца AirPods Max. В основном велик риск нанесения косметических повреждений аксессуарам премиум-класса при выкручивании металлического кольца вокруг порта зарядки. Тем не менее, после этого наушники должны заряжаться без использования кабеля Lightning, как и более новый чехол для AirPods Pro 2.