Предполагается, что в 2024 году у Android-смартфонов серии HTC U снова появится новый флагман.

Слухи о преемнике U23 Pro усилились с обнаружением нового мобильного устройства HTC в одной из баз данных Google. Android-смартфон может иметь преимущество перед конкурентами с точки зрения звуковых функций.

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Предполагается, что в 2024 году у Android-смартфонов серии HTC U снова появится новый флагман. HTC 2QDA100, также известный как "enodugls_00709", согласно консоли Google Play, оснащен дисплеем FHD +, точно таким же, как у U23 Pro. В базе данных также есть фотография его очевидного преемника.

У "U24 Pro" передняя панель более изогнута, чем у его предшественника. Такой выбор дизайна придал U23 Pro несколько заметные рамки и подбородок, который несколько уменьшился в 2QDA100.

Устройство также оснащено разъемом для наушников U23 Pro, чего нет во многих других новых телефонах на базе Snapdragon 7 Gen 3, даже в OnePlus Nord CE 4 или Motorola Edge 50 Pro.

Google подтверждает, что устройство будет иметь 12 ГБ оперативной памяти. U23 Pro в настоящее время продается за 349,99 долларов на Amazon. Он будет поставляться с Android 14 "из коробки". Цена новой модели U24 Pro пока неизвестна.