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Новостник
LG представила новые OLED-телевизоры evo C4 и evo G4
Компания LG готовится начать продажи OLED-телевизоров 2024 модельного года. Сегодня стали известны цены на линейки LG evo C4 и LG Evo G4. Серия LG OLED evo C4 представлена шестью моделями с диагоналями от 42 до 83 дюймов.

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Компания LG начала прием предварительных заказов на свои телевизоры OLED evo C4 и G4 2024 года выпуска. Модели 4K обладают рядом игровых функций, включая поддержку AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-Sync.

Подробности о новых моделях просочились в прошлом году до того, как они были официально представлены на выставке CES 2024. Стоимость 42-дюймовой модели телевизора C4 начинается с 1499,99 долларов, а самый большой вариант с 83 дюймами стоит 5399,99 долларов. Модель G4 стоит намного дороже. Самая маленькая 55-дюймовая версия оценивается в 2600,00 долларов. А 97-дюймовая модель с самым высоким разрешением стоит 24 999,99 долларов.

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Обе модели имеют разрешение 4K с частотой обновления 120 Гц. Они поддерживают Dolby Vision, HDR10 и HLG. Панели OLED с автоматической подсветкой обеспечивают яркие цвета со 100% цветовой насыщенностью, что эквивалентно цветовой гамме DCI-P3. Игровые функции включают ALLM, VRR, время отклика менее 0,1 мс, совместимость с AMD FreeSync Premium Pro и G-Sync. Телевизоры используют WebOS 24, которая работает с голосовыми помощниками Alexa и Google, Apple Home и AirPlay 2.

Также, телевизоры оснащены усилителем яркости, процессором искусственного интеллекта и акустической системой.

#oled-телевизоры #evo
Источник: livemint.com
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