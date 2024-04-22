Начиная с сегодняшнего дня, Kandinsky 3.1 доступна для всех пользователей. Она позволяет любому человеку реализовать свой творческий потенциал.

Команда Сбербанка рада представить свои последние достижения в развитии фирменного проекта - бесплатной генеративной нейросети Kandinsky. Этот инновационный инструмент способен создавать удивительные изображения на основе текстовых описаний на русском и английском языках.

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Новая версия Kandinsky 3.1 поражает своими возможностями и теперь доступна для всех пользователей без каких-либо ограничений. Каждый может воплотить свои творческие идеи в уникальные визуальные образы с помощью этого мощного инструмента.

Сбербанк продолжает удивлять и вдохновлять своих клиентов и партнеров новыми технологическими решениями, и Kandinsky 3.1 - один из ярких примеров этого стремления к инновациям.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, выразил свои впечатления о новой версии нейросети Kandinsky 3.1, подчеркнув ее значимость и потенциал для творческого развития. В начале апреля узкий круг специалистов - дизайнеры, художники и блогеры - стали первыми, кто смог оценить возможности усовершенствованной версии Kandinsky 3.1. Положительные отзывы и ценные комментарии помогли команде совершенствовать нейросеть, делая ее более доступной и функциональной.

Сегодня мы рады объявить, что Kandinsky 3.1 стала доступна для всех пользователей без ограничений. Этот инновационный инструмент открывает новые горизонты для самореализации и творчества, предоставляя возможности как для начинающих, так и для профессионалов в креативной индустрии.

Kandinsky 3.1 внедрил новую функцию улучшения запросов, которая называется "бьютификация". Согласно информации из пресс-службы, теперь пользователю не обязательно быть экспертом в создании подсказок - новая функция позволяет создать подробное описание всего лишь с нескольких слов. Достаточно просто написать краткое описание желаемого изображения, и встроенная языковая модель GigaChat Pro автоматически расширит и обогатит это описание более детально.

Пользователи могут воспользоваться Telegram-ботом, включая быструю модель Kandinsky 3.1 Flash. Время создания изображения с использованием этой версии модели сократилось более чем в 10 раз по сравнению с базовой версией.