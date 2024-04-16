Новейшая модель линейки X отличается небольшими инновационными функциями.

Insta360 представила свою новую 360-градусную экшн-камеру X4. Разработчики улучшили гаджет, и теперь у пользователей появилась возможность снимать видео в формате 8 K со скоростью 30 кадров в секунду. Insta360 включает в себя новый аккумулятор ёмкостью 2290 мАч, рассчитанный на 75 минут съёмки 8 K.

X4 поддерживает запись 5,7 К при 60 кадрах в секунду, а также 4 К при 100 кадрах в секунду. Как и в старых моделях, есть режим, который позволяет снимать одним объективом. X4 имеет сенсорный экран большего размера, чем его предшественник, на 2,5 дюйма. Гаджет изготовлен из устойчивого к царапинам стекла Corning Gorilla Glass. X4 позволяет снимать 72-мегапиксельные кадры. В новой камере есть режим Me, благодаря которому можно снимать видео с углом обзора 180 градусов. Режим Me в X4 доступен в 4 K и 2,7 К.

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Съёмная защита объектива камеры может кардинально изменить ситуацию при съёмке в более суровых погодных условиях. Компания утверждает, что съёмная защита не повлияет на процесс прошивки 360 градусов. Улучшенная экшн-камера X4 стоит около 500 долларов.