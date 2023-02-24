Нельзя прогнозировать выполнение хотя бы нескольких пунктов из списка в решении конфликтующих стран, но одно можно сказать точно – Китай не готов принимать чью-либо сторону

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Китай опубликовал свою позицию относительно конфликта на Украине и призвал «отказаться от менталитета холодной войны». Пекин считает, что необходимо прекратить все военные действия на территории Украины и начать мирные переговоры. Об этом говорится в документе «Позиция Китая по политическому решению украинского кризиса» на сайте МИД Китая.

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В первом из 12 пунктов, выделенных китайской стороной, Пекин напоминает об уважении суверенитета всех стран и необходимости соблюдения международного права и принципа территориальной целостности. Этот пункт может быть истолкован, как поддержка Украины, так как речь заходит о территориальной целостности и гарантиях зерновой сделки.

Вторым пунктом КНР призывает отказаться от «менталитета холодной войны». Он призвал серьезно относиться к «законным интересам безопасности всех стран» и «не допускать формирования лагерных противостояний». Здесь уже Китай делает небольшой шаг навстречу Москве и утверждает, что угрозы Запада и НАТО в отношении России посредством Украины недопустимы.

В третьем пункте Китай призывает все стороны проявлять сдержанность и не раздувать пламя войны. Он настаивает на возобновлении прямого диалога России и Украины.

В четвёртом пункте КНР рассуждает о создании международной площадки для организации мирных переговоров.

«Диалог и переговоры — единственный реальный выход из украинского кризиса», - говорит Пекин.

В следующих пяти пунктах Китай говорит о безопасности: о решении гуманитарного кризиса, защите гражданских лиц и военнопленных, запрете обстрелов атомных электростанций, снижении стратегических рисков в виде использования ядерного оружия и гарантиях вывоза зерна.

В десятом пункте Пекин призывает прекратить односторонние санкции. Китай считает, что такие меры «не только не решат проблемы, но создадут новые». Этот пункт можно считать ещё одним шагом навстречу Москве.

В последних двух пунктах своего обращения к мировому сообществу Пекин рассуждает об экономике и восстановлении после войны, не делая никаких формулировок в пользу какой-либо стороны.

Публикацию плана анонсировал глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам - Ван И, недавно посетивший Москву.

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Конечно, нельзя прогнозировать выполнение хотя бы нескольких пунктов из списка в решении конфликтующих стран, но одно можно сказать точно – Пекин не готов принимать чью-либо сторону и будет дальше продолжать выполнять роль «миротворца».