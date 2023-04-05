Илон Маск в очередной раз приятно удивил своих поклонников необычной выходкой

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Илон Маск сменил логотип своей страницы в Twitter на логотип Dogecoin, любимой криптовалюты. Пользователи, зайдя на его страницу, теперь могут увидеть забавную собачку-символ мем-валюты, вместо привычной синей птички Twitter. Точные причины, по которым Маск принял такое решение, доподлинно неизвестны, но, по всей вероятности, это еще одна шутка или троллинг со стороны богатого предпринимателя и его страсти к криптовалюте-мему.

Однако изменение затронуло не только логотип профиля Маска, но и значок самой социальной сети, который теперь заменен на картинку Dogecoin в верхнем левом углу экрана над меню веб-версии. Поначалу все участники соцсети были удивлены, но и после некоторого времени, уже приняли изменения на своей страничке. Маск не скрывал своего интереса к Dogecoin в течение последних лет, он даже выступал в роли хозяина в программе «Saturday Night Live» в 2021 году. Более того, он предлагал использовать криптовалюту-мем Doge в качестве оплаты за свои услуги. Спустя каких-то несколько минут после замены логотипа Twitter на изображение Dogecoin, цена криптовалюты резко выросла. Пока что остается неизвестным, сколько продлится это изменение, так как Маск держит свои планы в тайне. В настоящее время курс Dogecoin составляет около 0,097 доллара, а до преобразований в Twitter стоимость была на уровне 0,077 доллара.

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Как началась эта история? Илон Маск опубликовал пост в Twitter, в котором прикрепил скриншот переписки с пользователем, известным как Chairman. В сообщении предлагалось Маску приобрести социальную сеть Twitter. В том же сообщении Chairman предложил изменить логотип птицы на мем Doge, если приобретение состоится. В своем последующем посте Маск подписал скриншот: "Как и обещал". И теперь веб-версия Twitter отображает логотип Doge вместо традиционного логотипа в виде синей птицы в верхнем левом углу страницы.