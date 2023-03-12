Платформерная головоломка Human: Fall Flat вышла в 2016 году, но интерес игроков к ней не падает. В конце июля 2021 года издательство Curve Games объявила о тираже в 30 миллионов. А теперь продажи взяли очередной рубеж: было куплено более 40 миллионов копий игры.

Human: Fall Flat — платформер-головоломка, которая существует с 2016 года, и ее популярность, похоже, не снижается. После недавнего объявления о продаже 30 миллионов копий стало ясно, что эта игра по-прежнему занимает особое место в сердцах людей. Основатель No Brakes Games и создатель Томас Сакалаускас благодарит сообщество за то, что оно сделало Human: Fall Flat таким удивительным успехом. Он выразил свою признательность за их поддержку, регулярно добавляя новый контент, такой как «Медный мир» — промышленная зона плавки меди с гигантскими колесами, электрическими схемами и огромными угольными двигателями — а также 23 официальных уровня, в которые можно играть с друзьями или в одиночку.

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Уровень самоотверженности, вложенный в Human: Fall Flat, неоспорим; от потрясающей графики до замысловатых головоломок, сегодня на рынке действительно нет ничего подобного. Эта комбинация делает его идеальным для тех, кто хочет бросить себе умственный вызов, наслаждаясь качественными развлечениями дома. Это достаточно просто, даже обычные игроки могут начать без особых трудностей, но у достаточно сложных опытных игроков останется много возможностей для изучения после многих часов, проведенных за игрой.

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Если вы ищете что-то уникальное, но захватывающее, вам подойдет Human:Fall flat; 40 миллионов других игроков согласны. Благодаря регулярным обновлениям, которые сохраняют актуальность, а также еще большему количеству контента, которое скоро появится через The Human Workshop, никогда не было лучшего времени, чем сейчас, прыгнуть в этот невероятный мир, полный сюрпризов, поджидающих за каждым углом.