Трейлер Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves знакомит нас с группой авантюристов, ищущих древнюю реликвию. Во главе со своим лидером Рианой (Ана де Армас) они должны пересечь опасную местность, преследуемые могущественным врагом, известным как «Мертвец». По пути они будут сражаться с драконами и другими монстрами, чтобы защитить себя от верной смерти. Как будто этой опасности было недостаточно, в тенях скрывается еще одно зло, у которого есть свои планы, которые могут привести к гибели всех участников.
реклама
Трейлер отлично справляется с созданием этого мира, полного тайн и интриг, не раскрывая слишком много информации о том, что ждет впереди. Он также демонстрирует потрясающие визуальные эффекты с парящими в небе драконами, а также напряженные сражения между нашими героями и их противниками на суше или на уровне моря. Все персонажи интересны уникальными личностями, что помогает создать между ними напряжение, когда они сталкиваются с трудными решениями во время их совместного путешествия; понятно, почему они выбрали друг друга, чтобы выполнить такую сложную задачу.
В целом, Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves выглядит так, как будто это будет захватывающий приключенческий фильм, наполненный захватывающими эпизодами боевиков на впечатляющем фоне — идеальный материал для просмотра для любого поклонника фэнтезийных фильмов. Еще неизвестно, насколько успешным будет этот фильм, но, судя по тому, что мы видели до сих пор; все выглядит многообещающе.