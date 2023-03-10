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Dragon Ball Super Card Game Digital Edition выходит на бета-тестирование
Создатели карточной игры по мотивам франшизы «Драконий жемчуг» объявили о выходе новой цифровой версии Dragon Ball Super Card Game. И сразу анонсировали проведение закрытого бета-тестирования.
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Dragon Ball Super Card Game — одна из самых популярных карточных игр на рынке, и ее цифровая версия обещает быть еще более захватывающей. Создатели объявили период закрытого бета-тестирования, который позволит игрокам получить эксклюзивный взгляд на то, что эта игра приготовила для них. Это замечательная возможность для тех, кто хочет попробовать эту новую версию до того, как она попадет в руки кому-либо еще.

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Период закрытого бета-тестирования начинается 25-26 марта, и подать заявку могут только жители определенных территорий: США, Канады, Великобритании, Испании, Италии и Франции. Игроки получат доступ к более чем 100 типам карт, а также к бесплатному режиму дуэли, в котором они смогут соревноваться с другими тестировщиками, автоматически выбранными самой игрой! После этого будет проведен опрос, основанный на опыте игры каждого в течение этого времени, чтобы разработчики могли внести любые необходимые изменения или дополнения, прежде чем официально выпустить его позже.

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Если вы живете на этих территориях, не упустите свой шанс испытать супер карточную игру Dragon Ball, как никогда раньше! Он обязательно подарит часы развлечений благодаря всем своим новым функциям, таким как улучшенная графика, а также дополнительные карты и режимы, недоступные больше нигде! Так что не ждите - зарегистрируйтесь сейчас, пока у вас еще есть время до 25-26 марта, когда все начнется!

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#разработчики #графика #опрос #карточная игра #закрытый бета-тест #dragon ball super card game #дуэли #игровые карты #тестировщики #цифровая версия
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