Это невероятный успех для игры и ее разработчиков.

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Новое обновление Microsoft Flight Simulator — большой шаг вперед для игры. Он улучшил визуальные эффекты Новой Зеландии с помощью фотограмметрии высокого разрешения для семи городов, девяти аэропортов и 62 достопримечательностей. Фотограмметрия была получена со спутниковых снимков, и разработчики использовали ее для создания реалистичного изображения страны.

Семь новых городов, которые были добавлены, включают Окленд, Веллингтон, Крайстчерч, Данидин, Гамильтон, Таурангу и Квинстаун. Эти города были воссозданы с потрясающей детализацией, с точным воспроизведением зданий, дорог, парков и других объектов.

Помимо новых городов и аэропортов, обновление также включает 62 достопримечательности по всей стране. Эти достопримечательности включают деревню Хоббитон, Скай Тауэр в Окленде, Улей в Веллингтоне и многое другое. Они были воссозданы с потрясающей детализацией и наверняка понравятся пилотам, которые хотят исследовать Новую Зеландию с воздуха.

Наконец, обновление также включает в себя ряд новых испытаний для пилотов. Эти испытания призваны проверить навыки пилота и дать ему возможность заработать награды. Некоторые из задач включают в себя полет через определенные ворота или приземление на определенные взлетно-посадочные полосы. Эти вызовы, несомненно, обеспечат дополнительный уровень сложности для опытных пилотов.

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В целом, это обновление для Microsoft Flight Simulator будет безусловно одним из лучших.