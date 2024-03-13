Китайский лифтбек специально разбили, чтобы посмотреть его особенности

Независимая организация под названием C-NCAP функционирует на территории Китая. Она схожа с европейской EuroNCAP, только в Китае. Так вот, эти ребята решили проверить уровень безопасности шикарного лифтбека Feifan F7.





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Торговая марка Feifan является одним из подразделений Rising Auto. На местном авторынке основным конкурентом Feifan F7 выступает NIO ET7. Эта разновидность хэтчбека по своей конструкции и внешнему дизайну имеет значительное сходство с электрокроссовером R7. У автомобиля присутствуют скрытые ручки дверей, безрамочные двери. Также есть передняя узкая оптика и панорамная крыша.

В автомобильном салоне Feifan F7 размещается одновременно три жидкокристаллических экрана, которые находятся под общим стеклом. Они функционируют на новом чипе, а именно Quaicomm Snapdragon 8155. В транспортном средстве установлена собственная операционная система, разработанная Feifan. Модель оснащена датчиками в количестве 32 штук. Они располагаются по всему кузову. Датчики нужны для обеспечения корректной работы автопилота.

У электромобиля Feifan F7 существует две разновидности силовой установки. Первый вариант предусматривает установку одного 340-сильного электромотора на задней оси автомобиля. Благодаря этому, машина обладает способностью разгоняться за 5,7 секунд до 100 км/ч.

На более дорогие модификации на переднюю ось автомобиля устанавливается дополнительный двигатель. Это позволяет увеличить суммарную мощность до 544 ЛС. При этом до 100 км/ч можно разогнаться всего за 3,7 с.

В зависимости от конкретного исполнения запас хода на одной зарядке равен 600-666 километров. Основной особенностью Feifan F7 является быстросъемная батарея, емкость которой составляет 90кВТ/ч. Ее можно достаточно просто поменять на техстанции обслуживания электроавтомобилей.

Экспертами С-NCAP защита пассажиров и водителя в модели Feifan F7 была оценена в 94,86%. Безопасность пешеходов получила оценку 70,05%. Автомобильные системы, призванные обеспечивать безопасность вождения и помогать автовладельцу, после тестов имеют результат 93,58%.

Общая оценка - 5 звезд безопасности. Пройдя краш-тесты всех типов столкновений, электрокар из Китая демонстрирует высокий уровень обеспечения защиты людей внутри машины. Наиболее опасными зонами для пешеходов являются капот и боковые стойки.

На территории России официально Feifan F7 не продается. Но некоторые центры предлагают доставить под заказ данную модель.