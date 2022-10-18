Компания Microsoft подтвердила данную проблему и решила ее с помощью внепланового обновления KB5020435

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Компания Microsoft на прошлой неделе выпустила октябрьский патч. Обновления были выпущены под номером KB5018418 для Windows 11 21H2 и KB5018427 для 22H2. Но не обошлись без проблем, так как Microsoft подтвердила, что октябрьский патч вызывает проблемы с подключением к сети. Компания объясняет, что несколько пользователей сообщили о сбоях протокола Transport Layer Security (TLS)/SSL, что приводит к невозможности установить связь между клиентами и их серверами.

На панели мониторинга состояния Windows компания Microsoft сообщила следующее:

«Корпорация Microsoft получила сообщения о том, что после установки KB5018427 некоторые типы соединений SSL (Secure Sockets Layer) и TLS (Transport Layer Security) могут иметь сбои квитирования. При возникновении этой проблемы Ваше приложение получит сообщение SEC_E_ILLEGAL_MESSAGE при сбое подключения.»

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Проблема с сетью затронула все версии Windows, включая Windows 10 (KB5018410). К счастью, проблема была решена с помощью нового внепланового обновления KB5020435.