Новая версия повышает производительность браузера в ОС Windows и Linux

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Несколько недель назад вышли выпуски обновлений для Google Chrome 105 и Microsoft Edge 105, теперь тот же номер версии доступен для браузера Mozilla Firefox. В Firefox версии104, выпущенном в прошлом месяце, появилась поддержка субтитров в Disney+ Picture-in-Picture и улучшено поведение привязки. Версия Firefox 105 больше ориентирована на повышение производительности.

Что нового в Firefox 105:

Добавлена возможность печатать только текущую страницу из диалогового окна предварительного просмотра.

Проведите пальцем для навигации (два пальца на сенсорной панели проведите влево или вправо, чтобы просмотреть историю назад или вперед) в Windows теперь включено.

Firefox теперь совместим со спецификацией User Timing L3, которая добавляет дополнительные необязательные аргументы к методам performance.mark и performance.measure, чтобы предоставить настраиваемое время начала, время окончания, продолжительность и прикрепленные данные.

Поиск отдельных элементов в больших списках теперь в 2 раза быстрее. Это улучшение производительности заменяет array.includes и array.indexOf оптимизированной версией SIMD.

Что касается исправлений, Mozilla значительно улучшила производительность в Windows за счет внесения изменений в способ, которым Firefox обрабатывает ситуации с нехваткой памяти. Клиенты Linux получат аналогичные преимущества, так как у Firefox теперь не будет проблем с нехваткой памяти. Между тем, прокрутка сенсорной панели macOS стала более удобной. Firefox 105 также исправил четыре уязвимости высокой, две средней и две уязвимости низкой степени серьезности.

Примечания к выпуску Firefox Enterprise еще не опубликованы, но разработчики могут узнать мельчайшие детали изменений в веб-API прямо здесь.

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Чтобы обновить Firefox до версии 105, просто откройте меню и перейдите в раздел «Справка» > «О Firefox». Он должен автоматически начать поиск и загрузку обновления в Windows и macOS. Если Вы используете Linux, Вам придется подождать, пока обновление не станет доступным через диспетчер обновлений.