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Операционная система Windows 11 получила первое крупное обновление - Windows 11 2022 Update. Компания Microsoft перешла на ежегодное обновление Windows 11, поэтому в наименовании обновления не указывается, в каком полугодии оно выпущено.
Компания Microsoft подчеркнула, что цель Windows 11 — cделать повседневную жизнь пользователей проще. Таким образом, обновление 2022 содержит множество новых возможностей в этой области, включая улучшенную сенсорную навигацию для Snap Layouts, возможность привязки нескольких вкладок браузера в Edge, а также сеансы Focus и режим «Не беспокоить». Также обновление добавит более быстрый поиск, улучшенное меню «Пуск», виджеты и улучшения для специальных возможностей.
Новое обновление ориентировано для создателей контента и геймеров, благодаря включенному в него Clipchamp, новому инструменту под названием Windows Studio Effects и множеству игровых улучшений. Добавлена поддержка датчиков присутствия для Windows Hello, а также Smart App Control.
Также Microsoft не забыла выполнить свои обязательства с поддержкой приложений Android в Windows 11. Магазин Amazon Appstore на базе подсистемы Windows для Android (WSA) теперь доступен еще в 31 стране и включает каталог из 20 000 приложений и игр для Android.
Как и предыдущие обновления для Windows, обновление 2022 будет доступно для пользователей поэтапно. Многие пользователи не сразу получат его через Центр обновления Windows.