Технология AMD EXPO позволит пользователям разблокировать более высокие частоты памяти и плавную частоту кадров одним нажатием кнопки

3090 за 100 тр в Ситилинке

3090 за 100 тр в Ситилинке

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Компания CORSAIR объявила о выпуске модулей памяти DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5, VENGEANCE RGB DDR5 и VENGEANCE DDR5 для AMD, которые оснащены новой технологией AMD EXPO и готовы к работе со следующим поколением Ryzen 7000-й серии.

Все новые комплекты CORSAIR DDR5 для AMD, доступны с частотами до 6000 МТ/с, поддерживают AMD EXPO (расширенные профили для разгона), что позволит устанавливать эти модули на номинальную скорость и производительность в несколько кликов. Технология AMD EXPO упрощает настройку и гарантирует, что пользователи смогут легко запускать свою память на той скорости, для которой она была создана.

Следующее поколение процессоров AMD Ryzen требует самой быстрой памяти DDR5, чтобы работать с максимальной производительностью, а полная линейка DDR5 CORSAIR для AMD была разработана и протестирована, чтобы полностью соответствовать требованиям AMD к процессорам.

Память DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 для AMD получит фирменную систему охлаждения DHX, RGB-подсветку CORSAIR CAPELLIX и радиатор из алюминия в уникальном сером цвете.

Новинка VENGEANCE RGB DDR5 для AMD также получит новый внешний вид: серый алюминиевый радиатор дополнит панорамную световую полосу RGB, которая освещается 10-ю адресуемыми светодиодами RGB. Высокая производительность и широкий диапазон емкостей гарантируют наличие памяти VENGEANCE RGB DDR5 для AMD для любой сборки.





Память VENGEANCE DDR5 для AMD получит простой и минималистичный стиль, алюминиевый радиатор серого цвета, который легко подойдет в любую сборку системы.

Цену и дату выхода новинок компания CORSAIR пока не объявила.

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