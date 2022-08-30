реклама
Компания CORSAIR объявила о выпуске модулей памяти DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5, VENGEANCE RGB DDR5 и VENGEANCE DDR5 для AMD, которые оснащены новой технологией AMD EXPO и готовы к работе со следующим поколением Ryzen 7000-й серии.
Все новые комплекты CORSAIR DDR5 для AMD, доступны с частотами до 6000 МТ/с, поддерживают AMD EXPO (расширенные профили для разгона), что позволит устанавливать эти модули на номинальную скорость и производительность в несколько кликов. Технология AMD EXPO упрощает настройку и гарантирует, что пользователи смогут легко запускать свою память на той скорости, для которой она была создана.
Следующее поколение процессоров AMD Ryzen требует самой быстрой памяти DDR5, чтобы работать с максимальной производительностью, а полная линейка DDR5 CORSAIR для AMD была разработана и протестирована, чтобы полностью соответствовать требованиям AMD к процессорам.
Память DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 для AMD получит фирменную систему охлаждения DHX, RGB-подсветку CORSAIR CAPELLIX и радиатор из алюминия в уникальном сером цвете.
Новинка VENGEANCE RGB DDR5 для AMD также получит новый внешний вид: серый алюминиевый радиатор дополнит панорамную световую полосу RGB, которая освещается 10-ю адресуемыми светодиодами RGB. Высокая производительность и широкий диапазон емкостей гарантируют наличие памяти VENGEANCE RGB DDR5 для AMD для любой сборки.
Память VENGEANCE DDR5 для AMD получит простой и минималистичный стиль, алюминиевый радиатор серого цвета, который легко подойдет в любую сборку системы.
Цену и дату выхода новинок компания CORSAIR пока не объявила.