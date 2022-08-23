Пользователи приложения Discord для Android уже более месяца сообщают о возникающих проблемах со звуком при использовании Bluetooth-гарнитур

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Пользователи приложения Discord на Android по-прежнему сообщают о проблемах со звуком при использовании Bluetooth-гарнитур. Проблема сохраняется уже более месяца, несмотря на то, что Discord объявил о полном обновлении приложения.

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По данным 9To5Google, за последние несколько недель эти проблемы стали более распространенными. Пользователи не могут получить доступ к звуку вызова или отправить его через наушники Bluetooth. В некоторых отчетах пользователей говорится, что звук поступает как от гарнитуры Bluetooth, так и от динамиков телефона, в то время как в других утверждается, что звук идет только от динамика. Эта проблема наиболее распространена в приложении Discord для Android, поскольку он имеет функцию, которая позволяет пользователям переключаться и подключаться к аудио на различных доступных устройствах, таких как динамик телефона и Bluetooth-гарнитуры. Эту проблему можно предотвратить, загрузив предыдущие версии приложения. Однако Discord планирует отключить предыдущие версии приложения к 1 сентября 2022 года.