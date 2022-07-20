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Компания Valve выпустила предупреждение об использовании портативной консоли Steam Deck в жаркую погоду. По данным Valve, Steam Deck лучше всего работает при температуре от 0°C до 35°C (32-95°F). Использование портативной консоли в среде с температурой выше 35 °C, скорее всего, приведет к перегреву, тепловому дросселированию, ухудшению производительности и проблемам с аккумулятором.
Портативная консоль Steam Deck имеет встроенные механизмы защиты от сильного перегрева. Компания Valve заявила, что консоль может работать при температурах APU до 100 °C. Превышение этого порога приводит к тепловому дросселированию, а превышение отметки 105 °C вызывает аварийное отключение консоли.
Также стоит отметить, что Steam Deck — не единственная портативная консоль, чувствительная к высоким температурам окружающей среды. Компания Nintendo недавно выпустила аналогичное предупреждение, сообщая, что использование Nintendo Switch в среде с температурой выше 35°C не гарантирует стабильную работу портативной консоли.