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В последнее время приложение TikTok получает все больше критики. Комиссар Федеральной комиссии по связи США (FCC) Брендан Карр обратился к компаниям Apple и Google с просьбой запретить Tiktok на их платформах, поскольку использование приложения может привести к утечке пользовательских данных. Около 19 миллионов пользователей загрузили Tiktok в США только за первый квартал 2022 года. Комиссар просит Google и Apple удалить TikTok из магазинов приложений за ряд несоблюдаемых правил.
Комиссар FCC США также предположил, что приложение TikTok является инструментом наблюдения, которое обрабатывает и собирает конфиденциальные данные пользователей. Некоторые страны и организации уже запретили использование TikTok, например, Индия в 2020 году и военные США.
Tiktok в свою очередь сообщил о переносе данных пользователей в Oracle Cloud Infrastructure на сервера размещенные в США и Сингапуре. Однако комиссар FCC США утверждает, что перенос серверов не предотвратит доступ к базе пользователей для Пекина.