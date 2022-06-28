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Доступна новая версия Android 13 Beta 3.3
В новом обновлении исправлено множество ошибок и проблем возникающих у пользователей Android 13
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Компания Google уже выпустила два обновления для Android 13 Beta 3. Третье по счету обновление Beta 3.3 исправляет множество ошибок системы Android 13. Ошибки включают медленный рендеринг интерфейса, сбои пользовательского интерфейса системы и трудности с подключением к Wi-Fi.

Одной из решенных проблем в этом обновлении является временное изменение цвета экрана на зеленый при разблокировке телефона с помощью функции Always On Display. Другие исправленные ошибки включают сбой пользовательского интерфейса системы при определенных действиях, таких как жест, а также ошибки в службе диспетчера Bluetooth. Пользователи также сообщали, что некоторые их устройства не реагировали при зарядке, но теперь данная проблема исправлена. В Android Beta 3.3 исправлена медленная отрисовка пользовательского интерфейса, связанная с приложением Connectivity Thermal Power Manager.

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Программа бета-тестирования Android началась в феврале 2022 года и представлена тремя основными выпусками. Новая бета-версия 3.3 с номером сборки TPB3.220617.002 доступна на устройствах Pixel серий 4, 4a, 5, 5a, 6 и 6 Pro. При регистрации в программе бета-тестирования подходящие устройства будут получать бета-обновления, включая ежеквартальные выпуски платформы. Любые желающие пользователи могут присоединиться к программе тестирования или выйти из нее в удобное время.

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#android #обновление #андроид #android 13 #android 13 beta 3.3 #система
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