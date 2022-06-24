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ОС Windows 8.1 подойдет к концу жизненного цикла (EOL) 10 января 2023 года, и вскоре Microsoft начнет докучать тем, кто использует эту операционную систему, уведомлениями о полном прекращении ее поддержки. Компания Microsoft сообщила, что пользователи будут получать сообщения, подобные тем, которые компания использовала до EOL для Windows 7.
Сообщение о скором завершении срока службы Windows 8.1 будет включать варианты получения уведомления позже, получения уведомления после 10 января 2023 года и получения дополнительной информации. Последний направит пользователей к специальной статье поддержки, где Microsoft объяснит, что означает окончание поддержки.
Компания Microsoft сообщила, что в настоящее время не предлагает бесплатных способов обновления с Windows 8.1 до Windows 11 и 10, а это означает, что пользователям необходимо подумать о покупке лицензии для более новой версии ОС. Компания также отмечает, что тем, кто придерживается Windows 8.1, следует подумать о покупке нового компьютера с поддержкой Windows 11 или 10, потому что компьютеры, созданные для Windows 8.1, «разработаны с использованием технологий, которым около 10 лет».
ОС Windows 8.1, выпущенная 17 октября 2013 года, была попыткой Microsoft исправить все недостатки в первоначальном выпуске Windows 8. В ней была возвращена традиционная кнопка меню «Пуск» вместе с возможностью загрузки на рабочий стол. ОС Windows 8.1 также включала браузер Internet Explorer 11 (покойся с миром), улучшенную интеграцию с OneDrive и другие твики.