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Компания Microsoft перестала поддерживать свой браузер Internet Explorer всего несколько дней назад. За это короткое время в Южной Корее уже стал популярным мемориал для браузера IE. Проект мемориала был спроектирован и создан южнокорейским инженером-программистом Чон Ки Ёном, проект которого обошелся ему примерно в 330 долларов США. На надгробии выгравирован срок службы IE, а также надпись: «он был хорошим инструментом для загрузки других браузеров». Проект мемориала установили в кафе брата Юнга в Кёнджу, Южная Корея. Мемориал быстро стал вирусным как в сети Интернет, так и внутри страны. Более широкий снимок мемориала можно увидеть ниже:
Юнг упомянул, что даже когда другие браузеры доминировали на мировом рынке, клиенты просили его убедиться, что сайты и приложения, которые он для них создавал, отлично выглядят в Internet Explorer. В недавнем отчете утверждается, что до 47% корпоративных ПК под управлением Windows 10 могут быть затронуты прекращением использования браузера Internet Explorer.