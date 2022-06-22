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Компания Xiaomi представила электросамокат Electric Scooter 4 Pro и позиционирует его как самый мощный на сегодняшний день. Новинка оснащена двигателем мощностью 700 Вт, который развивает скорость до 25 км/ч, а запаса аккумулятора хватит на расстояние до 45 км, прежде чем ему потребуется подзарядка. Аккумулятор получил емкость в 12 400 mAh, что примерно в два раза больше, чем в обычном смартфоне. Xiaomi сообщила, что электросамокат способен преодолевать уклоны до 20%, но если уклон будет больше, то водителю придется сойти.
Новинка получила 10-дюймовую бескамерную самоуплотняющуюся шину, которая значительно снижает вероятность прокола. Внутри шин находится DuraGel от Xiaomi, который герметизирует любые зазоры, возникающие при езде по неровной дороге. По сравнению со своими предыдущими скутерами, новинка способна выдерживать больший вес, а зарядный порт является магнитным, чтобы обеспечить правильное крепление зарядного устройства.
Электросамокат оснащен передними тормозами eABS и задними дисковыми тормозами с двумя колодками для повышения безопасности водителя. Приборная панель получила улучшенный пользовательский интерфейс, чтобы водители не отвлекались от дороги. Xiaomi Electric Scooter 4 Pro будет доступен по цене в 649 евро.