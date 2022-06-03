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Компания Activision готовит свежую игру Call of Duty: Modern Warfare II в 2022 году, которая должна стать продолжением части Modern Warfare 2019 года. Официальный анонс игры запланирован на 8 июня 2022 года. На презентации в этот день, разработчики Infinity Ward представят во всем мире новую главу своей перезагруженной истории Modern Warfare, а также возможно многопользовательские режимы игры.
Эксклюзивность игр Call of Duty в Battle.net для компьютерной версии скорее всего заканчивается. Недавняя утечка в Steam продемонстрировала обложку будущей Modern Warfare II на витрине магазина, прежде чем её быстро удалили. Официальная страница Steam в Твиттере «отреагировала» на утечку смайликом. Напомним, что в последний раз игры серии Call of Duty появлялись в Steam лишь в 2017 году (Call of Duty: WWII).
На текущий момент, компания Microsoft пытается приобрести Activision Blizzard. Если сделка почти на 70 миллиардов долларов будет успешной, игры серии Call of Duty скорее всего попадут в игровую подписку Xbox Game Pass.