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Согласно подробной информации, представленной на странице дорожной карты Microsoft 365, клиент Outlook Mac скоро получит функцию быстрых ответов по электронной почте. Возможность реагировать на сообщения разными смайликами уже доступна для пользователей Outlook на Android и iOS.
Принцип работы «Реакции на электронные письма» довольно прост. Пользователь может использовать смайлики, такие как большой палец вверх, смех, сердце в ответ на электронные письма в Outlook, чтобы разговоры были менее загроможденными. Microsoft выпустит эту функцию в несколько этапов. Компания упомянула на странице дорожной карты, что первая предварительная версия функции реакций будет доступна для инсайдеров Office в июле. После месяца тестирования с инсайдерами компания вынесет его на суд широкой публики, а значит функция появится в августе текущего года.
Тем временем Microsoft работает над еще одной интересной функцией под названием «Перо уведомлений», которая поможет пользователям Outlook в Windows находить свои @упоминания в одном месте. Эта функция находится в стадии разработки, а общедоступная версия появится в июне 2022 года.