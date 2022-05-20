Компания SPC Gear выпустила две легкие беспроводные игровые мыши LIX и LIX Plus Wireless.

Беспроводная связь на частоте 2,4 ГГц без задержек обеспечивает пользователю точность и удобство использования мыши. Беспроводное решение помогает поддерживать порядок на столе и повышает общий комфорт использования. Благодаря магнитному отделению в нижней части мыши пользователям не нужно беспокоиться о потере беспроводного USB-приемника.

Аккумулятор большой емкости позволяет серии Lix Wireless работать в течение длительного времени. Для зарядки новинка подключается к источнику питания с помощью кабеля USB-C, который есть в комплекте.

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Новинки получили адресную RGB-подсветку, которая настраивается с помощью специального приложения. Пользователь может выбрать множество эффектов и стилей освещения по своему усмотрению.

Беспроводная мышь LIX Plus получила датчик PixArt PAW3370, а модель LIX Wireless — PixArt PAW3335. Благодаря им, обеспечивается высокая точность с настройками до 19 000 DPI для LIX Plus Wireless и 16 000 DPI для Lix Wireless.

Сотовый корпус серии LIX Wireless не только уменьшает его вес до 69 г, но и обеспечивает гораздо лучшее охлаждение руки при длительном использовании. Воздухопроницаемая конструкция позволяет воздуху циркулировать через мышь, эффективно охлаждая как мышь, так и руку пользователя. Небольшой вес в сочетании с профилированными коньками из ПТФЭ позволяет мыши плавно и без усилий скользить по коврику. Низкая инерция мыши приводит к меньшей усталости мышц рук и запястий, что приводит к более высокой эффективности во время длительных игровых сессий.





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На обе новинки распространяется 2-х летняя гарантия производителя. Рекомендуемая цена на мышь LIX Wireless составляет 48,99 евро, а на модель LIX Plus Wireless 59,99 евро.