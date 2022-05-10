Новинка получит 10+1+2-фазную схему питания VRM с поддержкой процессоров Intel LGA 1700

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Компания GIGABYTE объявила сегодня о выпуске игровой материнской платы Z690I AORUS ULTRA PLUS для новейшего процессорного сокета Intel LGA 1700. Новая материнская плата разработана с технологией Double Connect (DCT), в которой реализованы основные преимущества Z690I AORUS ULTRA, а также добавлена 12-слойная печатная плата для оптимального отвода тепла. Новинка будет выпускаться в двух вариантах: с поддержкой DDR4 и DDR5 оперативной памяти. Z690I AORUS ULTRA PLUS получит 10+1+2-фазную цифровую схему питания VRM, каждая фаза которой выдерживает до 105 ампер.

В Z690I AORUS ULTRA PLUS встроен контроллер Intel Killer Wi-Fi AX1690 Wi-Fi 6E с технологией DCT (технология двойного подключения), который поддерживает несколько радиомодулей Wi-Fi. Вместо перегрузки спектра из-за одного соединения можно одновременно подключать диапазоны Wi-Fi 2,4 ГГц и 5/6 ГГц, при этом более быстрый диапазон 6 ГГц является приоритетным для игр, а диапазон 2,4 ГГц используется для других задач. Также в новинке есть Ethernet 2,5 Гбит, который предоставляет наиболее полные и гибкие сетевые возможности.

Для улучшения общего отвода тепла в Z690I AORUS ULTRA PLUS используется технология Fins-Array II, а также тепловая конструкция с тепловыми трубками 3-го поколения для наилучшего энергопотребления и управление температурным режимом. Материнские платы GIGABYTE Z690 продолжают реализовывать технологию Smart Fan 6 для более гибкого распределения вентиляторов и расширенной ручной настройки. Материнская плата GIGABYTE Z690I AORUS ULTRA PLUS оснащена высокоскоростными разъемами USB 3.2 Gen 2x2 и 3.2 Gen 2.

Для пользователей, которым нужен баланс между бюджетом и функциональностью, компания GIGABYTE выпустит Z690I AORUS ULTRA LITE с поддержкой PCIe 3.0 и Wi-Fi 6. Эта модель будет также поставляется с модулями памяти DDR5 и DDR4.

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Цену и дату продаж материнских плат Z690I AORUS ULTRA PLUS и Z690I AORUS ULTRA LITE компания GIGABYTE пока не объявила.