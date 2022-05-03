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CORSAIR представила процессорные кулеры серии RGB ELITE для сокета LGA1700 и АМ5
На всю линейку будет действовать пятилетняя гарантия производителя
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Компания CORSAIR объявила сегодня о выпуске новой линейки процессорных кулеров с RGB-подсветкой «все в одном»: H100i RGB ELITE, H115i RGB ELITE и H150i RGB ELITE. Обладая совместимостью с сокетами Intel и AMD, включая LGA 1700 и AM5, вентиляторы RGB ELITE обеспечивают высококлассное охлаждение для снижения температуры процессора при высоких нагрузках.  

Кулеры серии AF ELITE будут выпускаться в виде отдельных предложений. Серия AF ELITE станет доступна в черном и белом цвете, размером 120 или 140 мм. Новинки используют технологию CORSAIR AirGuide и сверхтихие гидродинамические подшипники, для создания оптимального воздушного потока. 

H100i RGB ELITE, H115i RGB ELITE и H150i RGB ELITE сочетают в себе привлекательную эстетику, простоту использования и эффективное жидкостное охлаждение, подходящее практически для любой системы. Входящие в комплект вентиляторы AF ELITE PWM создают поток мощного воздушного потока с минимальным уровнем шума. Усовершенствованная современная конструкция насоса обеспечивает подсветку от 16 адресуемых светодиодов RGB, управляемых с помощью приложения CORSAIR iCUE.

H100i RGB ELITE, H115i RGB ELITE и H150i RGB ELITE будут совместимы с сокетом AM5, в котором используется кронштейн кулера аналогичный сокету AM4. Серия RGB ELITE поддерживает сокет LGA 1700, для охлаждения новейших процессоров Intel Core 12-го поколения, а также устаревшую поддержку LGA1200, LGA115x, LGA2066 и AM4.

Установка процессорного кулера RGB ELITE проста и интуитивно понятна благодаря модульному монтажному кронштейну, не требующему инструментов, а также удобно расположенному разъему питания USB Type-C. На всю серию RGB ELITE будет действовать 5-я гарантия производителя. Цены на новинки компания CORSAIR пока не объявила.

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