Новинка оснащена системами ANC и Real Voice 4.0, которые позволят комфортно наслаждаться музыкой долгими часами

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Компания Ugreen объявила о глобальном выпуске беспроводных наушников HiTune T3 ANC. Перед международным запуском, наушники T3 были опробованы на рынке Великобритании, где получили положительные отзывы. Во время международного релиза Ugreen выпустит второй вариант цвета для наушников T3. Раньше наушники были доступны только в белом цвете, но теперь они будут доступны и в черном цвете. Черная версия наушников T3 сохранит тот же стильный форм-фактор и высокое качество звука.

Наушники T3 оснащены 10-миллиметровыми композитными динамическими драйверами из полиуретана и шерсти, которые обеспечивают мощные и динамичные басы, без ущерба для средних и высоких частот. Также в новинке присутствует ANC с прямой связью, который может снизить окружающий шум на 25 дБ. ANC – это запатентованная система, разработанная HiTune Acoustics Lab, которая не создает давления во внутреннем ухе. Благодаря ANC слушатели могут часами комфортно наслаждаться музыкой. Наушники T3 также оснащены системой шумоподавления Real Voice 4.0, которая эффективно отфильтровывает 90% внешних шумов.

Рекомендованная розничная цена на наушники HiTune T3 составляет 35,99 долларов США.

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