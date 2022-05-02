Новинка уже доступна для заказа в размерах 120, 240 и 360 мм

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

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Компания Akasa анонсировала серию корпусных вентиляторов Vegas A-Series. Новые белые вентиляторы оснащены функциями RGB-подсветки. Новинки доступны в конфигурациях с одним, двумя или тремя вентиляторами.

Vegas A-Series имеет удобную интегрированную конструкцию, которая уменьшает количество кабелей и упрощает их прокладку, обеспечивая при этом более высокий поток воздуха внутри корпуса. Новинки просты в установке: для полной функциональности требуется всего два кабеля: один для управления скоростью вращения вентилятора (4-контактный PWM) и второй для более чем 16 миллионов комбинаций подсветки RGB (3-контактный адресуемый RGB). Вентиляторы совместимы со всеми основными программами управления RGB: Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light, ASUS AURA, ASRock Polychrome и Razer Chroma RGB.

Конструкция лопастей вентиляторов с серповидным потоком была тщательно протестирована в Akasa, чтобы добиться самого оптимизированного потока воздуха через кулер для охлаждения системы. Бесшумная работа новинки достигается благодаря антивибрационным резиновым опорам и прочной раме вентилятора, в сочетании с ШИМ-управлением.

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Вентиляторы серии Vegas A уже доступны для заказа в Великобритании, Европе и США. Цены на модели Vegas A12 (AK-FN111) начинаются с 19,50 евро, Vegas A24 (AK-FN112) с 29,50 евро и Vegas A36 (AK-FN113) с 45,50 евро.