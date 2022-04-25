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Компания GELID Solutions представила новейший высокопроизводительный кулер TRANQUILLO Rev.5 для процессоров AMD и Intel. Новинка является 120-мм бесшумным вентилятором с интеллектуальным 4-контактным ШИМ. TRANQUILLO Rev.5 обладает усовершенствованным радиатором с четырьмя тепловыми медными трубками и технологией прямого контакта тепловых трубок (HDC). Компактный размер, легкая конструкция и простой монтаж, обеспечивают широкую кросс-платформенную совместимость и простоту установки на все современные процессорные сокеты. Новинка поддерживает процессоры с тепловыделением (TDP) до 150 Вт.
В комплект поставки TRANQUILLO Rev.5 входит термопаста GC-Pro и универсальный монтажный комплект для нескольких процессорных сокетов: AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, LGA1700, LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1200, LGA1366, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150, FM2+, FM2, FM1.
Кулер соответствует требованиям RoHS и WEEE и имеет 5-летнюю гарантию. Рекомендуемая цена производителя на новинку составит 35 долларов США или 34 евро.