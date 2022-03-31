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Компания Moore Threads представила серию графических процессоров MTT спустя всего через 18 месяцев после основания компании в 2020 году. Архитектура унифицированной системной архитектуры MT (MUSA) является первой для любой китайской компании, полностью разработанной внутри страны, и включает поддержку DirectX, OpenCL, OpenGL, Vulkan и CUDA. Moore Threads анонсировала однослотовые настольные видеокарты MTT S60 и MTT S2000 для игровых и серверных приложений. Видеокарта MTT S60 производится на узле 12 нм и имеет 2048 ядер MUSA в сочетании с 8 ГБ памяти LPGDDR4X, что обеспечивает производительность 6 TFLOP. Модель MTT S2000 также производится на узле 12 нм с количеством ядер MUSA до 4096, в сочетании с 24 ГБ видеопамяти и производительностью 12 TFLOP.
Компания Moore Threads также разрабатывает физический движок под названием Alphacore, который работает с существующими инструментами, такими как Unity, Unreal Engine и Houdini. Единственная показанная игровая производительность новинок — это простая демонстрация видеокарты MTT S60 с запуском League of Legends в разрешении 1080p, без какой-либо информации о частоте кадров.
Цену и дату выхода видеокарт MTT S60 и MTT S2000 компания Moore Threads пока не объявила.