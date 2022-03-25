Новинка получит IPS панель с разрешением Full HD и один LAN порт

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Компания EIZO сообщила о выпуске FlexScan EV2490 — 23,8-дюймового безрамочного IPS-монитора с разрешением Full HD, с разъемом USB Type-C. 23,8-дюймовая панель монитора EV2490 представляет собой вариант для пользователей, которые ищут компактное и универсальное решение, включающее в себя дополнительные функции линейки мониторов EIZO Premium.

EV2490 действует как док-станция при подключении через USB Type-C, что позволяет пользователям отображать видео, воспроизводить аудио, передавать сигналы USB и передавать до 70 Вт на подключенные устройства, такие как ноутбуки. Новинка имеет порт LAN, встроенный непосредственно в монитор, предназначенный для стабильного проводного соединения. Подключение любого ноутбука через порт USB Type-C обеспечивает доступ к сети через стабильное проводное соединение монитора, поэтому пользователи могут проводить конференц-связи или передавать данные надежно и с высокой скоростью. Монитор также имеет три порта USB Type-A, для подключения периферийных устройств: клавиатура, мышь или веб-камера. Пользователи могут легко подключить несколько мониторов в гирляндной цепочке от одного видеосигнала через USB Type-C. Новинка сертифицирована по всемирным стандартам, включая TCO Certified Generation 9, EPEAT и EnergyStar.

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Дата выхода монитора FlexScan EV2490 состоится в апреле 2022 года, цена пока не объявлена.