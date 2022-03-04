Игровой корпус формата Mid Tower обладает хорошей продуваемостью и стильной RGB подсветкой

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Компания Antec Inc. объявила о выпуске Mid Tower корпуса игровой серии DF800 FLUX. Шасси корпуса отличается новыми визуальными эффектами, благодаря геометрическому дизайну передней панели удалось добиться отражения световых эффектов. Боковая панель из закаленного стекла с полным обзором позволяет пользователю увидеть все основные комплектующие ПК. Внутренняя часть корпуса обеспечивает продуманную вентиляцию, благодаря огромным воздухозаборникам, а также достаточному пространству для водяного охлаждения и корпусных вентиляторов.

Новый DF800 FLUX имеет размеры 479 x 220 x 488 мм (ГxШxВ) и совместим с материнскими платами формата ATX, micro-ATX и Mini-ITX. Что касается поддержки вентиляторов, корпус вмещает три 120-мм/три 140-мм спереди, три 120-мм/два 140-мм вентилятора сверху, а также один 120-мм вентилятор сзади и два вентилятора на кожухе блока питания. DF800 FLUX имеет несколько предустановленных вентиляторов: три 120-мм вентилятора ARGB спереди, один 120-мм реверсивный вентилятор на кожухе блока питания и один 120-мм вентилятор в задней части корпуса.

Для дополнительного водяного охлаждения в DF800 FLUX можно установить 360-мм радиатор спереди и сверху и 120-мм радиатор сзади. Корпус может похвастаться тремя трансформируемыми корзинами для 3,5-дюймовых жёстких дисков, тремя монтажными отверстиями для 2,5-дюймовых твердотельных накопителей, а также семью слотами расширения. В DF800 достаточно места для видеокарт длиной до 405 мм. DF800 FLUX поддерживает воздушные кулеры с максимальной высотой процессорного кулера 175 мм и блоки питания длиной до 205 мм.

На панели ввода/вывода расположены кнопки питания и сброса, два разъёма USB 3.0 и разъём для микрофона/аудио. Входящие в комплект пылезащитные заглушки защищают от пыли и повреждений. С зазором 34,5 мм спереди и 26,5 мм сзади корпус предлагает достаточно места для укладки кабелей, обеспечивая аккуратную сборку и оптимизируя поток воздуха.

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Рекомендованная розничная цена на игровой корпус DF800 FLUX с учётом НДС составит 93 евро.