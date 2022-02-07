Новинки имеют технологию IPS Black, которая обеспечивает более глубокий чёрный цвет

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Компания Dell представила пару мониторов 4K UltraSharp, использующих технологию IPS Black от LG Display, которая обеспечивает на 35% более глубокий чёрный цвет, чем современные дисплеи IPS.

Новинки U2723QE и U3223QE оснащены шестипортовым USB-концентратором USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с), при этом основной порт USB-C способен обеспечивать мощность 90 Вт через USB-PD, а также поддерживает альтернативный режим DP 1.4. Концентратор USB работает в режиме KVM, который в наши дни становится стандартной функцией на многих дисплеях более высокого класса. Один порт USB 3.2 Gen 2 ограничен всего 15 Вт, а второй порт USB 3.2 Gen 2 предназначен только для сигналов данных USB. Традиционные входы мониторов включают в себя порт HDMI версии 2.0, вход DP 1.4, а также выход для последовательного подключения дисплея. Также есть разъём RJ45 для проводной сети и аудиоразъём 3,5 мм для аудиовыхода.

Контрастность новинок составляет 2000:1, частота обновления 60 Гц, а пиковая яркость 400 кд/м². Время отклика составляет 8 мс, если учитывать что это не игровые мониторы, то эта характеристика не имеет особого значения. Энергопотребление составляет приличные 25,9 Вт для 27-дюймовой модели и 29,4 Вт для 32-дюймовой модели, но обе модели могут потреблять до 220 Вт при подключении большого количества USB-устройств.





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Мониторы Dell U2723QE и U3223QE доступны для покупки по цене 779,99 и 1149,99 долларов США соответственно.