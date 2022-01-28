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Ведущий мировой производитель компьютерных комплектующих, ASRock, сегодня объявил о присоединении к метавселенной. ASRock создала свой первый невзаимозаменяемый токен (NFT) Phantom Gaming EVO на OpenSea, первом и крупнейшем в мире рынке NFT. ASRock Phantom Gaming EVO — это крипто-арт, логотипа Phantom Gaming. ASRock планирует выпустить 100 штук Phantom Gaming EVO. Первые 30 штук будут проданы 28 января по цене 0,1 ETH каждая.
Поскольку цифровые возможности продолжают развиваться и привлекать все больше внимания людей, запуск Phantom Gaming EVO приводит ASRock к переходу в эпоху метавселенной. NFT предоставят предметы коллекционирования следующего поколения, благодаря использованию новых технологий и дизайна, .
На этапе выпуска NFT для входа в метавселенную и обслуживания сообщества часть дохода от NFT, выпущенного ASRock, будет инвестирована в проект «ASRock NFT Fund», который предназначен для поддержки создателей и дизайнеров в различных областях.
Подробная информация о проекте «ASRock NFT Fund» скоро будет опубликована на официальном веб-сайте компании.