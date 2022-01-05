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ASRock представила Z690 Taichi Razer Edition, материнскую плату для новейших процессоров Intel 12-го поколения, c интегрированной технологией Razer Chroma RGB (экосистема освещения для игровых устройств).
В новинке ASRock Z690 Taichi Razer можно произвести настройку RGB-подсветки с 16,8 миллионами цветов и изменить наборы уникальных световых эффектов, улучшающих впечатления от игр.
Z690 Taichi Razer Edition отличается 20-фазной схемой питания с новейшей технологией SPS (Smart Power Stage) и 8-слойной печатной платой, что обеспечивает лучший дизайн VRM и рассеивание тепла от питания высокопроизводительных процессоров Intel. Кроме того, плата оснащена модулями DIMM DDR5 SMD-типа для потенциала разгона DDR5 памяти. Технология поверхностного монтажа позволяет использовать компоненты с меньшими выводами, что увеличивает мощность сигнала и возможности разгона.
Z690 Taichi Razer Edition оснащена новейшим чипом Intel Killer AX1690 Wi-Fi 6E с двумя радиомодулями для одновременного подключения в диапазонах 2,4 ГГц и 5/6 ГГц. Пользователи могут получить совокупную пропускную способность всех интерфейсов (Ethernet, Wi-Fi 2,4 ГГц и Wi-Fi 5/6 ГГц).
Учитывая характеристики и внешний вид, ASRock Z690 Taichi Razer Edition может стать одной из лучших игровых материнских плат в 2022 году.