Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
pixelman За пост начислено вознаграждение
Компания ASRock анонсировала материнскую плату Z690 Taichi Razer Edition
Z690 Taichi Razer Edition имеет встроенную технологию Razer Chroma RGB
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Слив Asus Gaming RTX 3060 - дешевле нет нигде
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
RTX 3060 Ti MSI Gaming подешевела на порядок
-18 000р на MSI RTX 3070
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS

реклама

ASRock представила Z690 Taichi Razer Edition, материнскую плату для новейших процессоров Intel 12-го поколения, c интегрированной технологией Razer Chroma RGB (экосистема освещения для игровых устройств).

В новинке ASRock Z690 Taichi Razer можно произвести настройку RGB-подсветки с 16,8 миллионами цветов и изменить наборы уникальных световых эффектов, улучшающих впечатления от игр. 

Z690 Taichi Razer Edition отличается 20-фазной схемой питания с новейшей технологией SPS (Smart Power Stage) и 8-слойной печатной платой, что обеспечивает лучший дизайн VRM и рассеивание тепла от питания высокопроизводительных процессоров Intel. Кроме того, плата оснащена модулями DIMM DDR5 SMD-типа для потенциала разгона DDR5 памяти. Технология поверхностного монтажа позволяет использовать компоненты с меньшими выводами, что увеличивает мощность сигнала и возможности разгона.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Z690 Taichi Razer Edition оснащена новейшим чипом Intel Killer AX1690 Wi-Fi 6E с двумя радиомодулями для одновременного подключения в диапазонах 2,4 ГГц и 5/6 ГГц. Пользователи могут получить совокупную пропускную способность всех интерфейсов (Ethernet, Wi-Fi 2,4 ГГц и Wi-Fi 5/6 ГГц).
 Учитывая характеристики и внешний вид, ASRock Z690 Taichi Razer Edition может стать одной из лучших игровых материнских плат в 2022 году.

#asrock #новости #материнская плата #z690 #rgb #razer chroma rgb #taichi razer edition
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Samsung представила изогнутый игровой монитор Odyssey Ark
Компания CyberpowerPC анонсировала корпус Wild Kinetic с моторизованными вентиляционными отверстиями
MSI анонсировала клавиатуру Vigor K71 Sonic с переключателями Sonic Red Mechanical
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Доходность майнинга Биткоина в 2022 снижается из-за падения курса криптовалюты и роста хешрейта сети
65
GeForce RTX 4090 vs GeForce RTX 3090 – увеличение производительности на 82% в тестах iVadim
60
Производительность GeForce RTX 4090 в Doom Eternal достигает 400 к/с в режиме 4K
36
Процессоры AMD Ryzen с архитектурой Zen 4 выйдут в исполнении LGA под разъём Socket AM5
79
Бюджетная GeForce RTX 3050 будет в 4 раза быстрее GeForce GTX 1050, но может стать жертвой майнеров
39
Windows 10 стремительно теряет рыночную долю, а Windows 11 установлена на 10.5% ПК геймеров Steam
13
Виталик Бутерин назвал сроки перехода Эфира на Ethereum 2.0 и Proof-of-Stake (PoS)
22
Падение курса Эфира привело к снижению цен на видеокарты для майнеров и геймеров в магазинах РФ
49
Представлен смартфон Samsung Galaxy Z Flip3 Olympic Games Edition
1
Генеральный директор AMD показала 6-нм APU Rembrandt
4
Бюджетная Radeon RX 6500 ХТ выглядит разочаровывающе – 4 Гб GDDR6 и 64-битная шина по цене в $199
62
Ютубер запустил TES IV: Oblivion в 8К c 200 модами и рейтрейсингом - выглядит не хуже Skyrim
9
Продажи бюджетной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050 с ценой от 249 долларов США начнутся 27 января
21
Итоги «Премии Steam 2021»: Resident Evil Village — игра года, а Cyberpunk 2077 стала лучшей игрой с выдающимся сюжетом
23
Samsung Galaxy S9 и Galaxy Note 9 получили неофициальную прошивку на Android 12
+
AMD официально представила технологию масштабирования Radeon Super Resolution, которая будет работать в «тысячах» игр
12
Четыре дополнения и новый рекорд «онлайна»: авторы Path of Exile поделились итогами прошлого года
1
Результаты тестов и некоторые характеристики видеокарты Intel Arc A380 появились в базе SiSoftware
2
AMD на CES 2022 показала 5-нм чип Ryzen 7000 на архитектуре Zen 4
64
Графика RDNA 2, чип Microsoft Pluton и DDR5 — AMD Ryzen 6000 получает награду CES 2022 за инновации
26

Популярные статьи

Как я экспериментировал со сжатием данных при помощи 7-Zip и что из этого вышло
44
Полезные программы от ASRock, делающие разгон процессора и памяти быстрым и удобным
13
Откат парадигмы Intel в 2022 году
51
Деньги вперед: главные игры января 2022 года
10
Осуществляем мониторинг работы компьютера в играх правильно - статья с картинками и большими буквами
10
О бюджетном гейминге - его возможности и перспективы
7
Мои впечатления от игры Death Stranding. Часть вторая
9
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 3800 ХТ и Core i7-10700КF в связке с GPU GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT
4

Сейчас обсуждают

Dr Ficus
15:49
А по вашему для 4к разрешения нужен мощней процессор ? Проц должен тащить движок игры и обеспечивать достаточное количество вызовов на отрисовку. А разрешение в1080р или 4к почувствует именно видеока...
Лиза Су представила самый быстрый игровой процессор Ryzen 7 5800X3D из новой линейки 3D V-Cache
ev_rus
15:47
А 1650 карта это что сейчас в 22 году показатель чего то? Она проигрывает в большинстве тестов даже старой самой популярной геймерской карте этого десятилетия полновесной 1060 6гб!
Бюджетная Radeon RX 6500 ХТ выглядит разочаровывающе – 4 Гб GDDR6 и 64-битная шина по цене в $199
cupgrn
15:47
Походу в том же новом сталкер на ue5 уже 1080p будет упор в видеокарту и мега- кэш окажется бессилен . Будем всякие гладкие сглаживания юзать масштабируя картинку с 720p! Лучше бы думали как видеокарт...
Лиза Су представила самый быстрый игровой процессор Ryzen 7 5800X3D из новой линейки 3D V-Cache
Илья Черный
15:45
Автор говорит, что хочет потерпеть до снижения цен. Есть такая шутка у человека, называется "синдром упущенной выгоды". Это когда себестоимоть карты 1000$, а ее продают за 5000 вместо положенных 2000 ...
Откат парадигмы Intel в 2022 году
Виталий Shokerxxx
15:45
затраты в год на сие муклу.
Собираем бюджетный игровой ПК для поклонницы Diablo lll и Diablo ll Resurrected
ev_rus
15:44
посмотрим
Бюджетная Radeon RX 6500 ХТ выглядит разочаровывающе – 4 Гб GDDR6 и 64-битная шина по цене в $199
Виталий Shokerxxx
15:44
он не для себя собирает.
Собираем бюджетный игровой ПК для поклонницы Diablo lll и Diablo ll Resurrected
Руслан Глинник
15:43
Это все равно не тушить огонь бензином или брать кредит с "конскими" процентами чтобы погасить старый.
Palit анонсировала игровые видеокарты GeForce RTX 3050 Dual и GeForce RTX 3050 StormX
Дмитрий
15:43
так зачем брать топовый процессор за 50 если для1080р достаточно процессора за 25 ? да и того меньше.
Лиза Су представила самый быстрый игровой процессор Ryzen 7 5800X3D из новой линейки 3D V-Cache
Виталий Shokerxxx
15:43
приготовить деньхи и купить разные вещи. вон на оверх есть такой каа у него деньхи ужо лет 10 припасены в евро баксах. а купить все не могет.
Intel представила чипсеты H670, B660 и H610 среднего и начального уровня
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем