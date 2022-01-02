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Энтузиаст Crookdmouth сделал сборку на плате Raspberry, которая обеспечивает основные вычислительные функции и может использоваться в качестве портативной аркады для 2 игроков в ретро-дизайне ПК.
В детстве Crookdmouth играл на TRS-80 MC-10 и других машинах из семейства coco (цветные компьютеры), они и стали вдохновением для дизайна. У корпуса есть небольшой экран между двумя наборами аркадных элементов управления вверху, а внизу - механическая клавиатура. По бокам есть две ручки для переноски.
Crookdmouth решил использовать для этого проекта модель Raspberry Pi 3B с экраном Pimoroni HyperPixel 4.0 Square. Устройство может работать в дороге благодаря Anker PowerCore 26800, обеспечивая до 12 часов непрерывной работы.
Корпус выполнен в основном из дерева в элегантной серо-черной цветовой гамме. Переключатель включения/выключения может сигнализировать о подаче питания на устройство либо от батареи, либо от источника переменного тока. Некоторые порты доступны сбоку, в том числе слот MicroSD, порт USB, порт HDMI и аудиоразъем 3,5 мм.
Чтобы поближе познакомиться с этим проектом, можно просмотреть исходную ветку опубликованную на Reddit.