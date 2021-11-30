Компания Huawei расширяет производство ноутбуков и теперь также предлагает MateBook 16 с 16-дюймовым экраном. Сенсорный экран IPS диаметром 40,6 см имеет разрешение 2520x1680 пикселей. У пользователей есть выбор между вариантом с AMD Ryzen 5 5600H или более мощным Ryzen 7 5800H. Также в стандартной комплектации имеется 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и 512 ГБ SSD NVMe.

Новый ноутбук не только выглядит шикарно, но и оснащен комплектующими, которые демонстрируют приличную производительность. При весе всего 1,99 кг ноутбук не тяжелый и имеет толщину 17,8 мм.

Единственная доступная видеокарта - это встроенный графический процессор Radeon iGPU. Ryzen 5 5600H имеет 7 вычислительных ядер и работает с частотой 1,8 ГГц. Ryzen 7 5800H имеет 8 ядер , которые работают на частоте до 2 ГГц.

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Huawei использует модули памяти DDR4 16Гб, но не называет полную спецификацию в своих MateBook 16. Самостоятельно увеличить объём памяти не получится, т.к. судя по рекламному ролику память распаяна. Для разработчиков и профессиональных пользователей подойдет комплектация от 32 до 64 ГБ оперативной памяти. Внутренний твердотельный накопитель представляет собой накопитель NVMe PCIe ёмкостью 512 ГБ. Сделать апгрейд накопителя также не получится.

Что касается подключения, есть 3,5-мм разъём для наушников и микрофона 2-в-1, два USB Type-C, два USB 3.2 Gen 1 (Type-A, макс. Выходная мощность: 5 В / 1,5 А) и один HDMI 2.0. Порт. Порты USB-C можно использовать для передачи данных, зарядки и в качестве выхода DisplayPort. Для беспроводного обмена данными есть WLAN Wi-Fi 6 (802.11a / b / g / n / ac / ax, 160 МГц с диапазоном 2,4 ГГц и 5 ГГц), а также Bluetooth 5.1. MateBook 16 поставляется с завода с 64-разрядной версией Windows 10 Home, которую можно обновить до Windows 11.

В Германии можно приобрести MateBook 16 напрямую в Huawei или в специализированных магазинах. В Huawei модель с Ryzen 5 5600H стоит 999 евро, а модель с Ryzen 7 5800H - 1199 евро.