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Украина вот уже 10 лет просится в НАТО и Евросоюз, но её каждый раз туда не пускают. Причём причины каждый раз разные, но всегда с одинаковым итогом, Украину очередной раз футболят решать собственные проблемы и не лезть с глупостями к цивилизованному миру. Тем временем Владимир Зеленский пытается заручиться в этом вопросе любой поддержкой, недавно побывав с визитом в Словакии. В связи с этой поездкой, видный словацкий оппозиционный политик Роберт Фицо, ранее занимавший пост премьера страны, высказался, что вступление Киева в Североатлантический альянс фактически ознаменует начало Третьей мировой войны.

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Рассмотрим эти события подробнее. В СМИ появилась информация, что 7 июля Владимир Зеленский был с рабочей поездкой в Словакии, впервые после начала СВО. Украину со Словакией объединяет небольшая приграничная зона и возможно общий бизнес или грузовые перевозки. Была проведена пресс-конференция с президентом Зузаной Чапутовой, на которой Зеленский заявил, что основная сила западного блока заключается в единстве НАТО. А заминка со вступлением туда Швеции (против которой высказались Турции и Венгрия) и отсутствие приглашения в НАТО для Украины, пока говорит об отсутствии нужного единства. Также сообщалось, что от предстоящего саммита альянса в Вильнюсе (столице Литвы), киевский режим ожидает позитивных новостей. На самом же деле единство в НАТО, где заправляют США с Англией (Великобританией), как есть, поскольку Украину туда не зовёт никто из 31 члена альянса, и по этому вопросу организация всегда была единой вот уже 30 лет.

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Словацкий оппозиционный политик Роберт Фицо

В качестве доказательства посмотрим список участников ускоренного диалога, в котором Грузия и Украина мечтали вступить в НАТО ещё с 1994 года. Прошло уже 30 лет, а воз и ныне там, хотя правительства обеих стран все эти годы всецело находятся под контролем США и с радостью выполняют все их прихоти. Но Грузия уже сталкивалась с российской армией и теперь сидит тихо. А грузинский народ в хороших отношениях с россиянами, у грузин хватило дальновидности не переписывать учебники по истории, как это сделали на Украине. Ускоренный диалог с Украиной был с апреля 2005 по июнь 2010, и второй c 2014, когда началась украинская агрессия против ЛНР и ДНР. Как видим из этих 30 лет, 15 были «ускоренными», и все эти годы страдал украинский народ, а взамен получал лишь лживые обещания Запада... Но видимо учиться на мировой и собственной истории - не путь самурая.

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Партнёры НАТО

Теперь посмотрим, как вступали в НАТО развитые страны, точнее кто из них вступил совсем недавно. Например, Швеция и Финляндия подали заявку на вступление 18 мая 2022 года, а уже 5 июля подписываются протоколы о вступлении. После чего, 4 апреля 2023 года Финляндия вступила в НАТО (прошло менее одного года со дня подачи заявки!). Не повезло лишь Швеции, вступление которой не было одобрено Турцией и Венгрией. И что самое интересное, Финляндия не готовилась к конфликту с Россией и не стремилась сражаться до последнего финна. Что показывает бесперспективность пути агрессии и уничтожения собственного народа украинским правительством.

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Члены НАТО, вступившие в альянс уже после его создания

Роберт Фицо предположил, что Зеленский в ходе своей поездки в Словакию мог некоторым образом повлиять на словацкие власти, готовясь к предстоящему саммиту НАТО (который состоится 11–12 июля 2023 года в столице Литвы Вильнюсе). Что же именно мог предложить Зеленский остаётся интригой. Теоретически это могли быть деньги от ЦРУ, государственные посты в Украине (которые ранее уже были обещаны полякам), либо часть украинской территории, поскольку у стран есть общая граница.

Также Роберт Фицо обвинил украинского главу в попытках заполучить ядерное оружие. Именно это и послужило основанием для высказывания мысли, что принятие Киева в НАТО станет шагом к началу Третьей мировой войны.

При этом глава оппозиционной партии SMER высказал своё мнение (а вероятно и мнение все руководства НАТО), о том, Украине необходимо оставаться буферной территорией между НАТО и Россией, при этом оставаясь нейтральным государством. Отмечу, что примерно аналогичная позиция отмечается и по вступлению Украины в Евросоюз.

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Сам же Роберт Фицо заявил, что не планирует переговоров с украинским лидером. Видимо он просто ценит своё время и хорошо учил историю, поэтому не хочет выслушивать мечты Зеленского про светлое будущее Украины в составе Североатлантического альянса.

Краткая история создания и расширения НАТО

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