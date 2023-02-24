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По данным издания Bloomberg, поставки российской нефти и мазута в КНР побили все предыдущие рекорды

Разберём новость о рекордно высоких поставках Россией нефти и мазута в Китай. А также узнаем пару интересных фактов про нефть и добычу древесины.
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Немного предыстории. Буквально несколько дней назад, появилась новость о том, что китайское правительство не приняло ультиматум от США, требующих применить строгие санкции по отношению к России. Поскольку заведующий канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, сказал про укрепление отношений между Россией и Китаем, несмотря на протесты и угрозы США. «Мы никогда не смиримся с указаниями США и даже с угрозами оказать давление на российско-китайские отношения», — заявил Ван И. Также ранее Ван И заверил, что отношения обеих стран «крепкие, как скала». 

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Но на самом деле не всё так радужно, как кажется на первый взгляд, поскольку хотя после начала СВО на Украине, КНР действительно не вводила санкции в отношении РФ, но многие китайские бренды либо полностью покинули страну, либо почти приостановили свою деятельность в ней. Поначалу был взят курс на тотальное импортозамещение, но позднее, ввиду неготовности российской промышленности в короткие сроки обеспечить страну всем необходимым, появился и процветает параллельный импорт, результатом которого стало резкое увеличение подделок, ввозимых в РФ. Справедливости ради, стоит сказать, что импортозамещение действительно происходит, особенно в области программного обеспечения. И сейчас наметился некий баланс импортозамещения и параллельного импорта.

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После начала СВО, США и Англия надавили на большинство стран, чтобы те отказались от импорта российских энергоресурсов. Тогда же появились теневые схемы, когда прямо в море танкеры с русской нефтью перекачивали её в танкеры других стран, а в саму нефть добавлялось несколько процентов иностранной нефти, что формально уже не позволяло считать её русской. А теперь наметился резкий рост поставок российских энергоресурсов в страны Азии, главным образом в Китай, который до сих пор активно восстанавливается после пандемии.

Так недавно авторитетное информационное агентство Bloomberg (США), заявило, что поставки сырой нефти и мазута из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику побили всё прошлые рекорды. Блумберг связало данный факт с восстановлением китайской экономики после нашествия COVID-19.

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Также ни для кого не секрет, что Китай стал крупнейшим в мире импортёром энергоносителей, способным заменить собой большую часть остального мира. Но и тут не всё радужно, как кажется. Так имея фактическую монополию по закупкам российских энергоресурсов, Китай получает большие скидки, чего не могли добиться страны запада. В итоге Россия всё равно теряет часть прибыли (если сравнивать цены на продаваемые ресурсы). С другой стороны, Китай имеет возможность накапливать излишки и продавать их западным странам, но уже со своей наценкой.

Истинной целью санкций был не отказ от российских ресурсов, как продвигали западные СМИ, а потеря Россией максимально возможной части прибыли. В итоге, РФ часть прибыли действительно теряет на скидках для Китая, но при этом больше зарабатывает за счёт увеличения объёмов торговли. А КНР оказалась в максимально выгодном положении, поскольку и дешёвые ресурсы скупает огромными партиями (стоит вспомнить массовую поставку сибирской древесины и воды из Байкала, о чём сообщали российские экологи). И имеет возможность торговать излишками с западом, причём с огромной наценкой.

Хочу отметить, что вред для экологии при вырубке леса можно свести к минимуму, переняв опыт японцев, которые научились выращивать деревья на пнях. Причём скорость роста новых деревьев значительно превосходит их же рост в обычной земле. Что позволяет многократно использовать один участок лесопосадок, вместо вырубки следующих.


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Другой неожиданной новостью (уже не новой на самом деле), стало восстановление нефти в законсервированных участках нефтедобычи. Нужно на это примерно 40-50 лет. И если старые месторождения не забрасывать, а грамотно консервировать, и затем мониторить их состояние, то торговать нефтью из них смогут ещё наши внуки и правнуки.

Аналитическая компания Kpler недавно подсчитала, что в январе поставки российской нефти и нефтепродуктов в Поднебесную побили все рекорды с момента начала СВО, а также перебили рекорд 2020 года. В прошлом месяце РФ поставляла нефть и мазут в размере 1,66 млн баррелей в день. В 2020 году данная показатель не превышал 1,4 млн баррелей в сутки. Что говорит об относительной независимости Китая от мирового правительства, прочно контролирующего решения большинства стран мира. Чему способствуют мощные армия и экономика.

Также Bloomberg заметило, что ранее львиная доля поставок уходила на частные нефтеперерабатывающие заводы, которых в Китае хватает, а теперь и на государственные предприятия. А они до этого опасались заниматься переработкой опасаясь американских санкций. Тут стоит сделать свои выводы, скорее всего у Китая был острый дефицит чего-то, поставляемого западом (что было серьёзной угрозой для экономики). А теперь они либо основательно этим запаслись на многие годы вперёд, используя тот же параллельный импорт. Либо нашли новых поставщиков, или научились это производить самостоятельно. И теперь даже ходят слухи о возможности поставки Китаем России вооружения, включая боевые корабли.

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