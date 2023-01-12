За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

ECHELON (русское произношение «Эшелон») является американо-английской глобальной системой радиоэлектронной разведки. Работает она в рамках соглашения о радиотехнической и разведывательной безопасности нескольких стран участниц (Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания, США). Соглашение известно под названиями UKUSA Agreement, AUSCANNZUKUS или Five Eyes (пять глаз)).

Предпосылки для создания глобальной системы разведки

реклама

Небольшое историческое отступление. Рассмотрим настоящую историю стран участниц соглашения «пять глаз». Если обратиться к альтернативной истории (которая не подвергается постоянному переписыванию), то Война за независимость США (1775—1783), окажется завоеванием Северной Америки, поскольку началась она со штурма прибрежного форта (это тема для отдельной статьи, если хотите узнать подробности, напишите в комментариях). Фактически США не получали независимость от Англии, а до сих пор являются их негласной колонией. Поэтому они были союзниками в обеих мировых войнах и ещё со времён основания США, фактически имеют общую разведку.

По этой же причине фунт стерлингов уступил место доллару. Появился фунт стерлингов ещё в 12 веке, став в 17-19 веках главной мировой резервной валютой. После Второй мировой войны он уступает свои позиции доллару США.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Далее Канада, которая согласно официальной истории была основана 1 июля 1867 года, после объединения автономных областей, являющихся частью Британской империи. Образовавшееся единое государство Канада стала доминионом Великобритании. Доминион означает якобы независимое государство в составе Британской империи. И создавалась Канада якобы для воспрепятствования захвату Соединенными Штатами канадских земель. Фактически же это ещё одна негласная английская колония, поэтому у них общая разведка.

Австралия также была английской колонией, якобы получившей независимость в 1901 году в результате референдума. Австралия сражалась на стороне Британии в обеих мировых войнах и была союзником США со времён угрозы вторжения Японской империи во время второй мировой войны. Поэтому независимость у неё явно фиктивная.

реклама

Новая Зеландия аналогично была английской колонией. Согласно официальной истории, капитан Джеймс Кук 8 октября 1769 года провозгласил эти земли собственностью английского короля Георга III. Затем, с конца 18 века в Новую Зеландию приплывают исследователи, моряки, миссионеры, торговцы и авантюристы. В 1840 году заключается соглашение Вайтанги между Британией и маори, согласно которому маори имели равные права с британцами. Впоследствии колонизации Новой Зеландии и внедрения европейской экономической и правовой систем, коренное население (маори) становится нищим, и вся власть переходит к пакеха (европейцам).





В итоге ECHELON представляет собой детище английской империи (которая по факту не разваливалась, в отличие от СССР ). Центры принятия решения находятся в Англии и США, остальные страны требуются лишь для обслуги и размещения оборудования. ECHELON упоминается во многих открытых источниках, имеет возможность перехвата и анализа телефонных переговоров, электронной почты, переписки в социальных сетях. Официально это военная система, подчиняющаяся разведслужбам стран участниц, а по факту это аналог Ока Саурона из Властелина колец, только следящего уже за всем миром. Причём преобладает коммерческий и промышленный шпионаж, о чём заявляли независимые журналисты.

Стоит отметить, что ECHELON немного не точное название. Поскольку Маргарет Нишем (сотрудница фирмы Lockheed Martin в период с 1974 по 1984 года) утверждала, что в то время кодовое название «Эшелон» носила сама компьютерная сеть. А в компании Lockheed Martin её называли Р415. Используемое ПО называлось SILKWORTH и SIRE.

История

реклама

Согласно официальной истории, «Эшелон» появилась в 1947 году, после заключения секретного соглашения «UKUS SIGINT» между США и Великобританией. Неофициально же совместная разведка английской империи и её колоний существовала ещё как минимум в 17-19 веках, в период расцвета фунта стерлингов. Поскольку для абсолютной власти нужны всего две вещи: деньги и информация, а точнее полный контроль над денежными потоками и полный контроль над перепиской возможных партнёров или противников. Английские банки и торговые компании как раз оперативно по-тихому монополизировали обе сферы.

Вернёмся к ECHELON, согласно секретному соглашению «UKUS SIGINT», США и Англия объединили большую часть своих технических и человеческих ресурсов в сфере глобального электронного шпионажа. Так базой для «Эшелона» стали крупные отделы технической разведки, созданные в период Второй мировой войны спецслужбами этих стран. Считается, что именно эти две страны первыми задались целью прослушивать весь остальной мир и читать переписку любого человека. Считается, что в соглашении прописывались все обязанности участников альянса по обмену, обработке и хранению полученной информации. Позднее к ним присоединились Канада, Австралия и Новая Зеландия, почему именно эти страны, уже ранее раскрывалось, причём они были не полноценными членами (как они себя позиционируют), а вспомогательными, поскольку по факту оставались английскими колониями. Доподлинно известно, что руководители радиоразведок стран (пяти глаз) ежегодно проводили собрания, обсуждая вопросы планирования и координации своей деятельности. Потом к альянсу присоединился ряд стран НАТО, в том числе Норвегия, Дания, ФРГ и Турция. Почему именно они, потому что НАТО или Североатлантический альянс изначально было создано в противовес блоку стран Варшавского договора (СССР, Албании, Болгарии, Венгрии, ГДР, Польше, Румынии, Чехословакии).

Если обратиться к официальной истории, то НАТО образовано 4 апреля 1949, а Варшавский договор 14 мая 1955 г.

А в 1954 году (незадолго до подписания Варшавского договора) СССР подавал заявку на вступление в НАТО, которая вполне ожидаемо была отклонена, поскольку блоку NATO нужен был объединяющий враг, для разгрома которого можно было выделять колоссальные средства, как финансовые, так и технические.

Структура

реклама

Согласно UKUSA Agreement, комплексом «Эшелон» обслуживают следующие организации:

• Агентство национальной безопасности (NSA) — США;

• Управление радиотехнической обороны (DSD) — Австралия;

• Центр правительственной связи (GCHQ) — Великобритания;

• Служба безопасности правительственных коммуникаций (GCSB) — Новая Зеландия;

• Центр безопасности коммуникаций (CSEC) — Канада.

Также «Эшелон» использует технологическую инфраструктуру ряда других стран.

Возможности и цели комплекса ECHELON

Для начала разберём, ради чего вся эта грандиозная система создавалась. Ответ прост, если для контроля крупного бизнеса и оборонных комплексов разных стран вполне хватало традиционной разведки, то с развитием компьютеризации, появилась угроза стремительного развития малого бизнеса (который гораздо более гибкий в условиях рынка) и отдельных изобретателей, ставших угрозой для транснациональных корпораций. В качестве примеров, можете загуглить, сколько раз были изобретены лекарства от различных смертельных болезней, когда их признавали неэффективными и не допускали к массовому производству. Посчитайте, сколько раз изобреталась альтернатива бензиновому двигателю, но десятки изобретателей, включая граждан США и Европы скоропостижно умирали, либо заканчивали свои исследования. Чего стоят только эксперименты, в результате которых Никола Тесла смог передавать электричество через землю, а его спонсором совершенно неожиданно оказался промышленник, выпускавший электрический кабель. В итоге Тесла был разорён, а его изобретения были уничтожены и почти забыты.

С появлением скоростного интернета, стало возможна быстрая передача фотографий высокого качества и видео с опытами. В результате, у изобретателей одиночек и небольших групп появилась возможность обмениваться опытом, объединяться находясь в разных точках мира и со временем выходить на мировой рынок. Это одна из угроз для владельцев «Эшелона». В итоге глобальной слежки, одни изобретения удаляются из истории, другие скупаются с потрохами для внедрения в корпорациях. В качестве примера, жёсткие диски и процессоры во всём мире производят всего несколько компаний, а популярные компьютерные игры чаще всего выпускаются десятком больших корпораций, скупивших различные мелкие студии.

Информации по работе «Эшелона» довольно много, поэтому рассмотрим самое основное в хронологическом порядке.

В 1950-х годах и в период всей Холодной войны для передачи информации в военных и дипломатических целях часто применялись высокочастотные волны, которые стали перехватываться на значительных расстояниях.

Позднее, в 1960-х годах появляются геостационарные спутники связи, и перехват информации происходит уже и с них.

Далее идут перехват переговоров по сотовой и спутниковой связи, и сбор данных с оптоволоконных сетей.

Одним из способов перехвата информации стала установка шпионского оборудования вблизи маршрутизаторов крупных оптоволоконных магистралей, поскольку львиная доля интернет трафика проходит именно через них, а таких узлов довольно мало.

Например, есть данные о такой точке перехвата в США, которая называется «Помещение 641A» (Room 641A). Или другой пример, в начале 2000-х годов внутренний трафик Германии примерно на 95 % проходил через точку обмена интернет-трафиком DE-CIX во Франкфурте.

Если рассмотреть технические возможности «Эшелона» в плане реальной производительности, то у них на службе более сотни спутников-шпионов, различные наземные станции слежения и подслушивания, информацию с которых собирают и фильтруют огромное количество мощных компьютеров. Так только у АНБ имеются минимум 10 суперкомпьютеров "Крей", каждый из которых обошёлся в десятки миллионов долларов.

Как именно работает ECHELON

Если представить работу «Эшелона» в упрощенном виде, то информация из Интернета и сотовых сетей (переписка и звонки) перехватываются и сканируются суперкомпьютерами, их ещё называют «словарями Эшелона». Они же выполняют фильтрацию по ключевым словам, выражениям, тембру голоса, оставляя потенциально полезную для разведки информацию. Данные ключевые слова и выражения регулярно обновляются. Кстати поисковые системы в Интернете работают по схожим принципам, только в «Эшелоне» идёт отсев в режиме реального времени. Например, пока идёт телефонный звонок, система сама решает, интересно разведке эта информация или нет. Если офицер армии противника или его подчинённые по телефону или иной связи доложили командованию или своим родным, что они находятся в определённом месте. То ECHELON точно вычисляет данное место и примерное количество находящихся там человек. Для подтверждения этих данных могут высылаться беспилотники или привлекаться агентурная сеть.

Из достижений «Эшелона» стоит отметить знание множества языков, включая профессиональный сленг военных, банкиров, торговцев оружием и наркотиками. Также информация о людях может находиться по их позывным, кличкам и прозвищам. Ещё спецы из АНБ умеют получать «отпечаток голоса», который как оказалось уникален, аналогично отпечатку пальца. Это позволяет по образцу голоса найти все телефонные переговоры конкретного человека, даже если он звонил с разных телефонов или через мессенджеры, вроде Скайпа или Ватсапа.

В современном мире анонимность есть только у хакеров, поскольку АНБ уже получило от компаний вроде "Майкрософт" ключи или так называемые «закладки», позволяющие читать даже анонимные сообщения. Многие эксперты сходятся во мнении, что «Эшелон» отслеживает большую часть информационного потока в мире.

Полученная «Эшелоном» информация после фильтрации на нужно или не нужно, попадает в блок накопления. Где она сохраняется и сортируются по темам и уходит на дальнейший анализ.

Затем специальные программы (для чего изначально и появились самообучающиеся нейросети) анализируют полученную информацию, отфильтровывая только самое важное. И только затем информация обрабатывается и сортируется сотрудниками спецслужб и вспомогательных контор.

Известно, что «Эшелон» может проанализировать и рассортировать до 3 миллиардов сообщений в сутки. Для этого трудятся около 30 тысяч сотрудников по всему миру, включая математиков, программистов, лингвистов, криптологов. Причём сами сотрудники могут официально не относиться к разведке. Как это было с 40 сотрудниками компании British Telecom, перехватывавших любую информацию, включая деловую переписку и поздравления с праздниками.

В качестве примеров работы «Эшелона» стоит вспомнить промышленный шпионаж, например, технологии ветровых турбин от немецкой компании Enercon, и технологии распознавания речи, разработанные бельгийской компанией Lernout&Hauspie. Другим примером стала заметка в статье американской газеты Baltimore Sun о потере контракта с Саудовской Аравией на 6 миллиардов долларов компанией Airbus в 1994 году. Когда АНБ объявило, что руководство Airbus подкупила чиновников Саудовской Аравии для успешного заключения контракта.

Основой «Эшелона» стали наземные базы с мощными антеннами, подобными радиотелескопам, и спутниковым тарелкам. Также есть пункты сбора данных вблизи надземных, подземных и подводных телекоммуникаций, снимающие сигнал с обычных и оптоволоконных кабелей. Они, например, имеются в Дании, Италии, Японии, Китае, Турции, Пуэрто-Рико, на Ближнем Востоке и даже в Африке.





Есть пример самого большого шпионского пункта в мире. Это станция с названием F-83, основанная в далёких 1950-х годах на Севере Йоркширской пустоши. Примечательно, что земля покупалась англичанами под базу Королевских ВВС. Изначально F-83 занималась перехватом международной коммерческой переписки, используемой банками и прочими компаниями. А в 1970-е годы станцию перепрофилировали на сбор информации со спутников. На объекте F83 работают около полутора тысяч инженеров, физиков, лингвистов, математиков, компьютерщиков и около 400 сотрудников Министерства обороны Англии.





Вывод

В случае военных действий против противника, получающего данные от ECHELON, необходимо проводить военные операции небольшими манёвренными группами, оснащёнными станциями РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и собственной разведкой (включая беспилотники). Если боевые действия ведутся большими подразделениями, имеющими низкую мобильность и не имеющих собственной разведки, либо имеют её лишь на бумаге, то ECHELON даёт противнику максимальное преимущество.

А поскольку «Эшелон» довольно дорогая и распределённая система, то необходимо уничтожать её источники информации и места обработки данных. Необходимо отслеживать и ликвидировать операторов беспилотников противника и центров обработки данных, поскольку их подготовка требует времени и отвлечения от боевых задач более опытных сотрудников и их техники.

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).