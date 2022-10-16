На днях китайская военная компания провела испытания боевой системы, состоящей из дрона и робособаки. Она предназначена для десантирования и выполнения боевых задач на фронте и в тылу противника. Видео с беспилотным октокоптером, приносящим на себе робота пса, было опубликовано в китайской соцсети Weibo и стало вирусным в США и Китае.
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Испытания проводил китайский оборонный подрядчик Kestrel Defense. На ролике крупный беспилотник с 8 винтами (октокоптер) опускается на крышу здания и десантирует робособаку. В описании к видеоролику написано о «псах войны, спускающихся с небес» и широких возможностях новейших беспилотников Red Wings Forward, способных доставлять боевых роботов-собак на передовую или в тыл врага. Робособака может применяться для подавления огневых точек противника во время штурма зданий.
На видео октокоптер доставляет робособаку в походном состоянии и улетает. Через пару мгновений робот принимает боевое положение и осматривается в новом окружении. Осматриваться ему "помогет" китайский ручной пулеметом QBB-97 на спине. Технические характеристики нового тандема пока засекречены. Но пулемет QBB-97 заставляет задуматься, он снабжён барабанным магазином ёмкостью до 80 патронов. Скорострельность QBB-97 достигает 650 выстрелов в минуту.
У данной системы есть весомый минус, робособаке требуется прямая видимость для соединения с операторами. В условиях города, это серьёзное ограничение, но его планируется обойти при помощи существующих сотовых сетей. Сообщается, что беспилотник доставляющий робота может быть автономным, используя заранее заданные координаты и базовую навигацию.
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Впервые модель боевой робособаки показала армия США в октябре 2021 года. Она имела на вооружении штурмовую винтовку и могла находить и ликвидировать цели на расстоянии до 1,2 км. У робособаки имелся встроенный 30-кратный оптический прицел и тепловизор для обнаружения целей в укрытии или в темноте. Во время боя самой горячей частью робота становится винтовка, для маскировки винтовки от тепловизора её корпус покрыт керамикой.
Боевой дрон убил человека без приказа от оператора
Долгое время было неизвестно, может ли боевой робот самостоятельно принимать решение о стрельбе на поражение по человеку. Пока ударный квадрокоптер KARGU-2 в 2020 году в Ливии во время гражданской войны впервые не убил солдата ливийской армии без прямого приказа. Об этом сообщали СМИ со ссылкой на отчет ООН. Дрон самостоятельно прицелился и произвёл выстрел в человека, выстрел оказался смертельным. Военные эксперты подтвердили, что это первый известный случай, когда робот самостоятельно принял решение об убийстве человека. В наше время история фильмов о Терминаторе перестала быть фантастикой...