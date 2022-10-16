Недавно успешно завершились испытания китайского дрона с робособакой на борту. Что умет механизированный зверь и его пока единственный известный минус читайте в новости.

На днях китайская военная компания провела испытания боевой системы, состоящей из дрона и робособаки. Она предназначена для десантирования и выполнения боевых задач на фронте и в тылу противника. Видео с беспилотным октокоптером, приносящим на себе робота пса, было опубликовано в китайской соцсети Weibo и стало вирусным в США и Китае.

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Испытания проводил китайский оборонный подрядчик Kestrel Defense. На ролике крупный беспилотник с 8 винтами (октокоптер) опускается на крышу здания и десантирует робособаку. В описании к видеоролику написано о «псах войны, спускающихся с небес» и широких возможностях новейших беспилотников Red Wings Forward, способных доставлять боевых роботов-собак на передовую или в тыл врага. Робособака может применяться для подавления огневых точек противника во время штурма зданий.

На видео октокоптер доставляет робособаку в походном состоянии и улетает. Через пару мгновений робот принимает боевое положение и осматривается в новом окружении. Осматриваться ему "помогет" китайский ручной пулеметом QBB-97 на спине. Технические характеристики нового тандема пока засекречены. Но пулемет QBB-97 заставляет задуматься, он снабжён барабанным магазином ёмкостью до 80 патронов. Скорострельность QBB-97 достигает 650 выстрелов в минуту.

У данной системы есть весомый минус, робособаке требуется прямая видимость для соединения с операторами. В условиях города, это серьёзное ограничение, но его планируется обойти при помощи существующих сотовых сетей. Сообщается, что беспилотник доставляющий робота может быть автономным, используя заранее заданные координаты и базовую навигацию.

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Впервые модель боевой робособаки показала армия США в октябре 2021 года. Она имела на вооружении штурмовую винтовку и могла находить и ликвидировать цели на расстоянии до 1,2 км. У робособаки имелся встроенный 30-кратный оптический прицел и тепловизор для обнаружения целей в укрытии или в темноте. Во время боя самой горячей частью робота становится винтовка, для маскировки винтовки от тепловизора её корпус покрыт керамикой.

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