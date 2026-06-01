Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Pitfalls
МТС с помощью ИИ за три месяца заблокировал более 10 миллионов переходов на нежелательные ресурсы
У искусственного интеллекта много применений, например, у МТС он блокирует нежелательный контент для детей и взрослых. Только за первый квартал 2026 года он заблокировал более 10 миллионов переходов на нежелательные ресурсы.
реклама

Сервис «Безопасный интернет» от МТС внедрил новые ИИ-модели, что позволило ему втрое увеличить количество отфильтрованных опасных сайтов и контента 18+. Про это достижение на своём сайте рассказала пресс-служба оператора.

Источник изображения: Grok

За первые три месяца текущего года ИИ от заблокировал более 10 миллионов переходов на нежелательные ресурсы. Ранее подобные сервисы анализировали только URL-адрес, прогоняя его по чёрным спискам запрещённых или нежелательных сайтов. А теперь обновлённый функционал сервиса позволяет распознавать и анализировать полный контекст страницы, включая заголовки, описание и содержимое. Это обеспечивает защиту от взрослых сайтов, агрессивной рекламы, фишинговых страниц и различного вредоносного ПО. Новые ИИ-модели регулярно совершенствуются, обновляя базу нежелательных сайтов, коих уже накопилось более 2 миллионов.

реклама

На сегодня сервис «Безопасный интернет» представлен как отдельная платная опция, так получил интеграцию в тариф МТС Junior (он бесплатен для его абонентов). Плюсом стала автоматическая активация защиты на сетевом уровне, что не требует от родителей устанавливать какое-либо приложение и вручную настраивать его фильтры на устройстве ребёнка.

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).

#ии #мтс #контент #безопасный интернет #заблокировать
Источник: moskva.mts.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Композиция AC/DC «Back in Black» спустя 46 лет вновь попала в музыкальные чарты
Новая эра ПК: Утекли первые характеристики и высокие цены на ноутбуки Lenovo на Nvidia N1X
На базах ВС США могут начать печатать целиком на 3D-принтере 6-метровые военные катера массой 600 кг
Названы предполагаемые конфигурации процессоров NVIDIA N1X и N1
Симулятор зоопарка Planet Zoo 2 выйдет 13 октября на ПК и консолях
В Сети появилась информация о начале сборки в Калининграде новых модификаций кроссоверов BMW
Утечка раскрыла полные характеристики процессоров N1X и N1 за день до начала «новой эры ПК»
Раскопки перед прокладкой линии электропередач позволили найти в Германии средневековую деревню
В США впервые в реальном времени отследили начало коррозии урана под действием водорода
Опубликованы предварительные характеристики APU NVIDIA N1 и N1X
VideoCardz: RX 9070 GRE дебютирует на мировом рынке 1 июня по рекомендованной цене $549
Выяснили, сколько поколений людей сменилось за 300 тысяч лет или за всю историю Homo sapiens
Intel сравнила fps в играх на Claw 8 EX AI+ с Arc G3 Extreme и ROG Xbox Ally X с Ryzen Z2 Extreme
Lenovo выпустит ноутбуки Yoga Pro 7 на базе NVIDIA N1 и N1X с ценой от €2769 до €4049
Nvidia и Microsoft анонсировали «новую эру ПК» перед Computex 2026
Вышел первый трейлер тактической RPG Runesmith о гномах-кузнецах
Билл Гейтс с дробовиком в странном рекламном ролике Doom для продвижения Windows 95 появился в сети
Авиационный специалист указал на потенциальные инженерные недостатки ЛМС-901 «Байкал»
Casio GDG-B100 может стать первыми часами Mudman с MIP-дисплеем
В термоядерном реакторе ITER успешно охладили 330-тонный сверхпроводящий магнит до -269°C

Популярные статьи

PlayStation 4 уходит в прошлое – да здравствует PlayStation 4
Сборка игрового ПК в пределах 30 000 рублей в 2026 году
«Stellar Blade» — субъективное размышление на фоне игры
Как создать комфортабельное игровое место для ПК-геймера с возможностью вести стримы
10 криптовалют, связанных с AI сектором: какие проекты могут выстрелить на фоне бума ИИ
Рассматриваю проблемы проекта Installer-SH в разделе Issues на платформе GitHub
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter