У искусственного интеллекта много применений, например, у МТС он блокирует нежелательный контент для детей и взрослых. Только за первый квартал 2026 года он заблокировал более 10 миллионов переходов на нежелательные ресурсы.

Сервис «Безопасный интернет» от МТС внедрил новые ИИ-модели, что позволило ему втрое увеличить количество отфильтрованных опасных сайтов и контента 18+. Про это достижение на своём сайте рассказала пресс-служба оператора.

За первые три месяца текущего года ИИ от заблокировал более 10 миллионов переходов на нежелательные ресурсы. Ранее подобные сервисы анализировали только URL-адрес, прогоняя его по чёрным спискам запрещённых или нежелательных сайтов. А теперь обновлённый функционал сервиса позволяет распознавать и анализировать полный контекст страницы, включая заголовки, описание и содержимое. Это обеспечивает защиту от взрослых сайтов, агрессивной рекламы, фишинговых страниц и различного вредоносного ПО. Новые ИИ-модели регулярно совершенствуются, обновляя базу нежелательных сайтов, коих уже накопилось более 2 миллионов.

На сегодня сервис «Безопасный интернет» представлен как отдельная платная опция, так получил интеграцию в тариф МТС Junior (он бесплатен для его абонентов). Плюсом стала автоматическая активация защиты на сетевом уровне, что не требует от родителей устанавливать какое-либо приложение и вручную настраивать его фильтры на устройстве ребёнка.

