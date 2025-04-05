Недавно мир облетела новость от Илона Маска — новый чип производства компании Neuralink в скором будущем позволит полностью восстановить зрение слепым людям.

Неожиданное выступление Илона Маска

На одном из недавних выступлений Илон Маск поделился планами компании Neuralink до конца 2025 года провести первую операцию по восстановлению зрения у незрячего человека. Одним из ключевых компонентов станет нейросетевой имплант BlindSight ранее успешно протестированный на обезьянах. Животные чувствуют себя хорошо и неплохо ориентируются в пространстве.

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Операция с человеческим зрением будет ощутимо сложнее, а результат получит некоторые временные ограничения. Например, первое время разрешение картинки будет низким, сопоставимое с компьютерной графикой в старых играх. Но оно будет регулярно улучшаться, развиваясь до «сверхчеловеческого зрения», как выразился Илон Маск.

Нюансы работы и технические параметры импланта BlindSight пока засекречены. А мозговой чип Neuralink уже имплантировали троим пациентам, число которых в течение 2025 года увеличится ориентировочно до 20–30 человек. А к 2030 году их число может достигнуть миллиона. Данный имплант позволил парализованным людям силой мысли набирать текст, работать в глобальной сети, играть в компьютерные игры и даже управлять роботами.

Немного предыстории развития искусственного зрения

Первая операция по имплантации мозгового чипа Neuralink прошла в январе 2024 года. Тогда парализованный Нолан Арбо получил возможность работать за компьютером и даже смог играть в сложные шутеры типа Call of Duty. Вторым пациентом был Алекс, ранее получивший травму спинного мозга и в результате неё потерявший контроль над конечностями. Теперь он может удалённо управлять компьютерной мышью, расстреливая врагов в игре Counter Strike 2 и даже смог создавать CAD-модели.

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На сегодняшний день такие импланты лечат паралич и боковой амиотрофический склероз. Капсула-приёмник сигнала крепится за ухом пациента и соединяется с мозгом нитевидными электродами, число которых достигает 1500. Это позволяет силой мысли работать со смартфоном или компьютером, а через них уже пользоваться и остальной умной техникой.

Также прошли успешные тесты нового средства управления роботизированной рукой. Палки в колёса прогресса ставят всевозможные регуляторы, от которых на каждую инициативу или прототип требуется получить одобрение. Зачастую на это уходят годы.

Илон Маск убеждён в революционности своей технологии, и надеется, что она вернёт инвалидам способность полноценно взаимодействовать сначала с виртуальным, а позднее и с физическим миром.

Потенциальные риски

Не обошлось в этой новости и без ложки дёгтя. Поскольку настолько радикальное вмешательство в человеческое тело потребовало тщательного подхода. Например, американская организация FDA (Food and Drug Administration в переводе «Управление еды и лекарств») довольно долго одобряла испытания Neuralink на людях, якобы для обеспечения необходимого уровня безопасности пациентов.

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В эпоху цифровых технологий одной из ключевых проблем стала защита от взлома. Эксперты убеждены в необходимости надёжного шифрования данных, передаваемых между чипом и мозгом. Иначе обязательно найдутся злоумышленники (а такие спецы имеются у контор, типа ЦРУ и ФБР), которые захотят взять действия человека под свой контроль.

Также сама операция на мозге сопряжена с риском попадания инфекций, кровоизлияния, случайного повреждения важных участков. Ещё имеются справедливые опасения по продолжительному присутствию инородного тела в голове. Поскольку иммунная система организма может вызвать воспаление или рубцевание в затронутой области. А это негативно скажется на состоянии здоровья человека и работе импланта. Все эти риски объясняются пациентам перед согласием на операцию.

Учёные считают, что у Neuralink большие перспективы, однако ещё нет данных по многолетним последствиям после такого операционного вмешательства.

Бионический глаз с нейронной сетью может восстановить зрение слепым людям

Также вспомним новость от мая 2023 года. В ней говорилось об успехе ученых из Университета штата Пенсильвания (PSU), разработавших устройство, способное передавать изображение, подобно человеческому глазу. По их мнению, в будущем это позволит создать искусственную сетчатку глаза и видеокамеру с автономным питанием.

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Само изобретение представляет собой искусственную нейронную сеть и узкополосные перовскитные фотодетекторы. Визуальный сигнал захватывается и обрабатывается устройством, после чего создаётся изображение в виде образов.

Сообщалось, что перовскитные элементы функционируют подобно колбочкам — периферическим отросткам светочувствительных клеток сетчатки глаза. Они воспринимают красный, синий и зеленый (RBG) видимый свет, являющийся частью электромагнитного спектра, доступного человеческому глазу.

Для лучшего понимания принципов работы искусственного глаза, кратко рассмотрим, как функционирует настоящий глаз человека. Световой луч попадая на объект в окружающем мире, отражается от него и воспринимается роговицей и зрачком. Зрачок при помощи расширения или сужения регулирует световой поток. Поэтому люди могут видеть и при ярком свете, и в полумраке. Затем луч света попадает в хрусталик, представляющий собой двояковыпуклую линзу. Он преломляет лучи, фокусирует их, передавая на сетчатку глаза.

Сетчатка считается наиболее сложной частью зрительной системы. Сетчатка состоит из фоторецепторов — клеток-колбочек, преобразующих отражаемый предметами свет в электрические импульсы. Затем данные сигналы передаются в мозг по зрительному нерву, расположенному за сетчаткой. Мозг выступает нейронной сетью, обрабатывающей сигналы и формирующей видимое человеком изображение.

Высокая автономность зрительной системы

Интересный факт — перовскитные фоторецепторы, применяемые в рассмотренном устройстве, функционально подобны перовскитным ячейкам в солнечных батареях. Поэтому улавливая свет, данные элементы одновременно могут вырабатывать энергию, питающую само устройство.

Благодаря выработке энергии, новая технология захвата изображения может работать без аккумулятора. А в перспективе она будет применяться при создании камер с автономным питанием. Результаты этого исследования публиковались в научном издании Science Advances.

Выводы

Развитие технологии искусственного зрения будет финансироваться прежде всего военными и спецслужбами. Поскольку видеокамеры с высокой автономностью пригодятся как миниатюрным системам скрытого слежения, так и многочисленным модификациям дронов, на которые сейчас делают упор многие армии мира.

Также технология позволит частично возвращать в строй бывших военных, потерявших зрение в результате ранений. Армии это будет выгоднее, чем нанимать гражданского специалиста и обучать его с нуля. Не промахнусь, если военные первым делом интегрируют в свои разработки ночное зрение, тепловизор, ориентацию в различных спектрах излучений. Чтобы бойцов не останавливали непроглядная ночь, вспышки от взрывов, дым от пожаров и пылевые бури. Ранее в таких условиях могла сражаться только техника, а люди были сильно ограничены, теперь же всё будет по-другому.

Напишите в комментариях своё мнение по этому поводу. Насколько реальны обещания Илона Маска и станет ли новая технология доступна обычным людям или будет уделом богачей и военных?

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