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Сколько герц осилит ваше зрение или предел мониторов для игровой индустрии

Технологии меняют этот мир, сейчас наступил очередной виток эволюции, пока в безобидной игровой индустрии. Рассмотрим анонс нового геймерского монитора и к чему это может привести.
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Недавно меня поразила новость про выход очередной технической новинки, ничего подобного я ранее ещё не видел. Был анонсирован геймерский монитор Silver Wing на панели QD-OLED

диагональю 31,5 дюйма от компании Thunderobot, который получил сразу два режима работы. В первом режиме он выдаёт 240 Гц на 4К разрешении, а во втором невероятные 480 Гц на Full HD. 

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Далее приводились прочие его характеристики: 

  • контрастность в 1 500 000:1;
  • яркостью в 1300 кд/м2; 
  • охват цветового пространства DCI-P3 98,5%;
  • время отклика в 0,03 мс;
  • порты HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, а также порт USB-C с мощностью зарядки 90 Вт.

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А теперь самое интересное, эта новинка от Thunderobot не стала первой, а продолжила набирающую популярность волну на мониторы с двойной частотой обновления. Так ранее аналогичные модели были анонсированы компаниями ASUS и LG (ROG Swift OLED PG32UCDP и UltraGear 32GS95UE). На текущий момент они пока ещё не поступили на полки магазинов, но LG UltraGear 32GS95UE уже доступен для предварительного заказа по цене 1 399,99 долларов, а его собрат от конкурентов ROG Swift OLED PG32UCDP ориентировочно будет продаваться за соизмеримую цену. Стало очевидно, что производители мониторов крепко ухватились за эту перспективную технологию и активно в неё инвестируют.

Герой нашей новости монитор Silver Wing от Thunderobot будет продаваться по цене 9 999 китайских юаней, это примерно 1 410 американских долларов. Старт его продаж также пока не разглашается.

 

Разберёмся, зачем нужна такая высокая частота и кому нужны такие заоблачные характеристики игровых мониторов.

Предел нашего зрения

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Начнём с самого слабого звена — человеческого глаза. Учёными было выявлено, что предел восприятия нашего зрения составляет примерно 1 кГц (1000 кадров в секунду). И человеческий организм на текущем этапе эволюции не может его преодолеть. Также они выяснили, что при наблюдении движущегося изображения, чаще всего, человеческий глаз видит максимум около 100-150 кадров в секунду, но может воспринимать гораздо больше. Просто наш мозг не успевает обрабатывать все остальные кадры.

Зачем и кому это нужно

Прежде всего это игровая индустрия, новые мониторы позволят на высоком разрешении играть в стратегии, где важен охват максимально большой области карты, но также нужен и постоянный микроконтроль над боевыми юнитами.

Термин «микроконтроль» применяется в компьютерных стратегиях реального времени, где игроку необходимо контролировать каждого юнита (бойца или технику), участвующего в сражении, постройке зданий или добыче ресурсов. Также геймеру нужно выбирать место для постройки дополнительных баз и руководить отрядами разведки. Плюс микроконтроль включает в себя выбор индивидуальных целей и применение всевозможных заклинаний, которые не кастуются автоматически.

Вторым «заинтересованным лицом» становятся военные всего мира. Поскольку современные военные конфликты показали важность беспилотников и робототехники в целом. Мониторы с высокой герцовкой и двумя режимами вероятно нужны для максимально точного прицеливания оператора в 4К режиме и манёвров ухода от огня противника в режиме Full HD.

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Также подобные мониторы помогут тренировать скорость реакции как у живых операторов беспилотников, так и у роботов. Позднее это позволит заменять обычные глаза на импланты, позволяющие видеть быстро движущиеся объекты, например, полёт пули.

Помните кадры из фильмов «Матрица», когда герои умели уворачиваться от пуль. Чтобы воплотить это в реальной жизни нужны две вещи: увидеть полёт пули, что пока доступно только в замедленной съёмке, и успеть увернуться.

Уже существуют протезы рук и ног, управляемые нервными импульсами человека. Поэтому недалеко до того времени, когда у солдата на период ухода с линии огня управление телом будет перехватываться искусственным интеллектом. Он оперативно рассчитает траекторию полёта пуль и разлёта осколков от снарядов, обеспечив бойцу максимальное укрытие или стремительный уход с линии атаки, как это практикуют мастера айкидо.

Другим направлением станет развитие снайперского боя. В результате стрелок сможет находить и держать в поле зрения до нескольких десятков целей и разрядить по ним обойму винтовки за считанные секунды. Если ранее снайпер мог поражать 1-2 цели, а остальные залегали и прятались за укрытиями, то теперь это будет минимум 5-10 целей. А это уже позволяет уничтожать разведгруппу противника в полном составе силами всего одного снайперского расчёта.

Третьим направлением станет борьба с беспилотниками. В ближайшем будущем автоматчики смогут метко поражать летающие дроны ведя огонь на упреждение короткими очередями или вовсе одиночными выстрелами.

Выводы

Жизнь научила меня мыслить критически. Если что-то в этом мире происходит, значит это кому-то нужно. А, следовательно, нужно разбираться, как эти цели затронут остальное человечество. Не так давно летающие беспилотники перевернули условия военных конфликтов, перестав быть дорогими игрушками для блогеров, став весьма эффективным средством разведки и ведения боя.

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Теги

сша израиль война монитор беспилотник дрон
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