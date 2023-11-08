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Alex-IT
Украинские СМИ признали высокую эффективность российских FPV-дронов
Военные конфликты 21 века уже немыслимы без применения дронов разного «калибра» и назначения. Они относительно недорогие, но при этом крайне эффективные. Учитывая малую заметность для радаров, они полностью изменили представление о полевом и городском боях.

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Во время военных конфликтов бывает полезно мониторить СМИ противника, поскольку там публикуется не только пропаганда, но и довольно интересные данные. Например, недавно украинские источники сообщили, что подразделения российской армии стали активно применять новую тактику боя с использованием FPV-дронов во время штурмов позиций ВСУ.

Небольшое пояснение, FPV (First Person View) дроны представляют собой квадрокоптеры (с 4 пропеллерами) или мультироторные беспилотные летательные аппараты, имеющие камеру и передающие оператору (на очки или шлем) видео в режиме реального времени. FPV технология позволяет увидеть окружающий мир глазами дрона, при этом совершая самые невероятные манёвры, недоступные другим видам БПЛА.

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Разные модели PV-дронов.

Например, украинский военный паблик DeepState поделился информацией, что при наступлении российской армии в районе населенного пункта Приютное, на Времьевском выступе, были применены БПЛА. Их использовали перед выдвижением штурмовой пехоты на окопы ВСУ. В итоге российская сторона не понесла потерь, а ВСУ потеряли 7 бойцов и около километра лесополосы.

А ранее сообщалось, в российские подразделения начали поступать более дешёвые аналоги барражирующего боеприпаса «Ланцет», который уже успел показать свою высокую эффективность.

Российский барражирующий боеприпас «Ланцет-3».

По информации издания Defense Express (украинский источник), это новейший беспилотник-камикадзе «Скальпель». Его разработали в российском конструкторским бюро «Восток» и оснастили отсеком полезной нагрузки диаметром 125 мм и длиной 650 мм. Что позволяет нести до 5 килограмм взрывчатки и поражающих элементов.

Новейший российский беспилотник-камикадзе «Скальпель».

Беспилотник запускается с катапульты (это его единственный минус, ввиду удешевления), но при массе до 10,5 килограмм, имеет крейсерскую скорость до 120 км/ч, при дальности полёта до 40 километров. В итоге, «Скальпель» может нести на 2 килограмма больше полезной нагрузки и лететь на 10 км/ч быстрее, чем «Ланцет», что увеличивает наносимый противнику урон и уменьшает шансы на сбитие дрона. Первые «Скальпели» уже поступили на вооружение российской армии и успешно применяется на Авдеевском направлении. Что стимулирует украинских военных (особенно насильно мобилизованных), всё чаще сдаваться в плен, ввиду бесперспективности ведения дальнейших боевых действий.

Выводы

Массовое применение дронов у обеих сторон конфликта происходит благодаря неширокому распространению антидроновых ружей и мобильных радаров, оповещающих о приближении БПЛА. Обучение операторов стоит недорого и не требует много времени, но при этом быстро окупается, как показывает практика. Плюс дроны позволяют ликвидировать противника, не нанося фатальных разрушений инфраструктуре, что идеально подходит для городского боя. Также они отлично подходят для патрулирования местности, поскольку им не страшны мины и растяжки, а сбить их не так просто, как кажется на первый взгляд.

В гонке беспилотников российская сторона вырвалась вперёд, поскольку украинская сторона не так давно получила ракетой по выставке дронов, когда погибли многие западные инструкторы и украинские инженеры, отвечавшие за это направление.

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Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).

#россия #украина #новости #беспилотник #дрон #ланцет #квадрокоптер #скальпель
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